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法拉盛移民資源日 數百人參與

記者劉梓祁╱紐約報導
角聲佈道團聯合多部門及機構舉辦移民資源日。(記者劉梓祁╱攝影)
角聲佈道團聯合多部門及機構舉辦移民資源日。(記者劉梓祁╱攝影)

為解決各類華人移民及生活問題，紐約基督教角聲佈道團15日聯合多個市府部門和社區機構，在皇后區法拉盛舉辦「移民資源日」活動，向包括無證客、走線難民在內的不同人群提供多方面協助，數百人到場參與。

活動現場有多個市府部門設立諮詢點，包括市長移民事務辦公室、市社會福利局、市公共事務參與局和市人權局等；其它機構還包括亞美醫師協會、紐約長老會皇后醫院、亞洲人平等會、法拉盛勞工家庭協會和孟昭文辦公室等。同時，眾多居民為辦理紐約市民卡(IDNYC)前往。

角聲事工總幹事兼牧師陳熾表示，此活動為所有移民身分人士開設，包括但不限於難民、無證客和愈發增多的走線者，因其需要處理的事務通常涉及多個政府部門的，但複雜流程和可能存在的語言障礙，容易導致信息獲取不足或缺乏指引等問題。

他舉例指，有華人在到達後沒有合法證件，導致無法取得銀行帳戶及駕照，不得不長期使用現金消費，因而市民卡申請存在大量需求；同時，許多無證移民常遭雇主、房東或鄰居虐待，卻不知在何處表達法律訴求，活動為此與紐約亞裔律師協會17位律師合作，提供義務服務。

市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉到場致詞說，紐約市當下雖面臨諸多困難，如前來尋求庇護，或是走線而來的新移民快速增加，但市府決心面對挑戰而非拒絕，以協助此類人群面對語言障礙、陌生地域文化等問題，並推動更多移民資源活動。

同時到場的還有市人權局華裔社區聯絡專員馮郁雯、市人權委員律師陳兆文等人。

角聲佈道團聯合多部門及機構舉辦移民資源日。(記者劉梓祁╱攝影)
角聲佈道團聯合多部門及機構舉辦移民資源日。(記者劉梓祁╱攝影)
角聲佈道團聯合多部門及機構舉辦移民資源日。(記者劉梓祁╱攝影)
角聲佈道團聯合多部門及機構舉辦移民資源日。(記者劉梓祁╱攝影)
角聲佈道團聯合多部門及機構舉辦移民資源日。(記者劉梓祁╱攝影)
角聲佈道團聯合多部門及機構舉辦移民資源日。(記者劉梓祁╱攝影)

移民 紐約市民卡 亞裔

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