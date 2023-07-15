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不在籍投票事件…白育青：一切守法 盼黨團結

記者高雲兒／紐約報導
白育青(左)回應，自己在選舉中嚴格遵守法律，也希望共和黨可以團結。圖為他與陳錦良(右)在初選當天握手。(本報檔案照)
白育青(左)回應，自己在選舉中嚴格遵守法律，也希望共和黨可以團結。圖為他與陳錦良(右)在初選當天握手。(本報檔案照)

日前多名皇后區法拉盛的共和黨選民發現，自己在不知情的情況下被登記為不在籍選票(absentee ballot)，其中有選民直指，發現票投給了白育青，對此白育青回應，在選舉中嚴格遵守法律，也希望共和黨可以團結；針對該事，記者致信市選舉局，至今未獲得回覆。

本報曾報導數名選民反映，自己莫名奇妙被登記不在籍選票，其中住在羅斯福大道一公寓的外族裔居民盧比娜(Deburah Rubino)更說，她、母親和丈夫三人不但被登記不在籍選票，還從工作人員那裡得知，三張選票都被投給了白育青。記者最近再次求證於盧比娜消息來源，她表示無法透露工作人員的姓名，並指是從市選舉局工作人員處得知。

白育青表示，自己作為有20多年經驗的會計師，為人在行業內有口皆碑；作為在美國長大的亞裔，他一直是個遵紀守法的公民，不會在選舉中作出不符合法律和道德的行為。他說，自己向來低調保守，也秉持著友好和尊重的精神參加競選。

白育青說，「我非常尊重陳錦良的精神，我們還在選舉時握手」。他表示，無論輸贏，都希望共和黨可以團結一致。

陳錦良則表示對此十分痛心，「有幾位選民無法投票給真正想投的人，我們衷心希望市選舉局要主持公道 ，徹查清楚，給選民一個交代」。

市選舉局在7月10日更新的最新選舉結果顯示，1463張的總選票中，白育青獲得819票，陳錦良則獲得638票，與選舉第一天的168票差距相差無幾。白育青表示，考慮到還有不在籍投票未計入，遲遲未宣布勝選，將在計入所有投票後宣布結果及舉辦慶功宴。

根據市選舉局，第20市議員選區有8433名共和黨選民，本次有1110張不在籍選票，占所有共和黨選民的13.16%，交回的不在籍選票有999張，最終結果將在17日確定。

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