沙納漢競選皇后區民事法官

沙納漢決定競選皇后區第六行政區民事法官，並對此充滿信心。(記者高雲兒／攝影)

曾兩度參選皇后區 民事法庭法官的共和黨 籍白人律師沙納漢(William D. Shanahan)今年卷土重來，競選皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官，也意味著他將在11月的普選中，對壘民主黨候選人江伊敏。

沙納漢於去年和前年代表共和黨，競選皇后區民事法官競選，不過連續兩次失敗，去年他輸給了該區首位民選亞裔民事女法官林凱倫(Karen Lin)。今年，沙納漢決定競選皇后區第六行政區民事法官，並對此充滿信心。

沙納漢畢業於聖若望大學(St. John's University)法學院，具有33年的從業經驗，此前曾擔任檢察官，目前他在米尼奧拉(Mineola)設有律師辦公室，負責各類民事訴訟和刑事訴訟案件。

沙納漢稱，自己在前兩年的選舉中，都獲得紐約市 律師協會和皇后區律師協會的認可，而這兩個協會目前仍未公布今年對候選人的審查。

他表示，相比而言，今年沒有得到紐約市律師協會認可的江伊敏可能不夠符合資格，「你得有法庭經驗才行，要有寫案件摘要(legal brief)的經驗，你也要表現出你的舉止和脾氣秉性合適當一個法官」。他說，這些評價都是律師協會對曾和律師共同參與庭審的法官那裡了解到的，沒有庭審經驗的律師，也就會被認為沒有背景。

將在普選中面對沙納漢，江伊敏表示，自己的種族多樣性和對社區的了解，將讓她比對手更具優勢；不過沙納漢則說，自己終身住在法拉盛，認為自己非常了解皇后區的人，「多樣性是很好的，但不是一切」。

沙納漢稱，33年來一直參與訴訟的他，非常了解庭審過程，「我知道律師們如何爭論，以及如何與律師周旋」，他稱自己還有很強的幽默感和很好的脾氣，「知識，經驗和氣質是一個好法官的必備條件，而我都具備」。