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外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

夏日能源、電費吃緊 嚴防相關詐騙

記者胡聲橋／紐約報導
州府提醒，不少詐騙分子恐利用夏天能源短缺、電費高漲等理由，登門詐騙。(路透)
州府提醒，不少詐騙分子恐利用夏天能源短缺、電費高漲等理由，登門詐騙。(路透)

隨著詐騙手法層出不窮，加上夏天恐面臨能源短缺、電費高漲等問題，紐約州消費者保護廳(DCP)警告，詐騙分子今夏恐變本加厲，以電力供應商、能源公司等名義登門拜訪，對民眾欺詐威脅，為此當局呼籲居民應提高警惕，不應輕信陌生人。

州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)說，有許多商家和公司通過登門拜訪的方式，向民眾推銷自家產品，但民眾很難識別按門鈴者是否正當商人。為了讓民眾對這些登門騙子有所防範，當局已在全州進行外展教育

羅德里格斯說，有的登門欺詐者冒充太陽能供應商，在夏天用電量高、電費逐漸增加下，不少騙子利用消費者希望節省能源開支的心理進行詐騙；常見的手法包括要求民眾填寫表格，先取得個人資料後，再進一步詐騙。

還有一些騙子冒充能源公司代表，以能源供應發現緊急故障為由，進入民眾住宅再伺機進行盜竊。民眾對這些人應有所警惕，除非事先已和能源公司預約，任何時候不要讓任何陌生人進入屋內，必要時也應致電能源公司確認。

一些騙子可能登門進行虛假的住宅安全檢查，謊稱附近社區最近發生了多宗盜竊案件，他們可免費為住家安全檢查，在進入屋內後，趁著屋主不察時盜竊；通常屋主在這些竊賊離開後，才發現自己受害。

還有一些騙子冒充道路重鋪人員，聲稱在附近完成路面重鋪工程後，剩下一些原料可為居民修補住家範圍內的道路。這些騙子通常以低廉價格為誘餌吸引民眾上鉤，在工作完成後卻收取高昂的費用。一些人甚至未經屋主批准就挖掘私人道路。當局提醒，如果發生這種情形，民眾應報警。

州務卿提醒民眾，正常的登門者必須有合法、有照片的身分證，他們通常會耐心向民眾解釋，說明他們登門的原因。無論如何，民眾有任何懷疑就不要給這些陌生人開門，讓他們進入屋內，必要時可聯絡當地警局。

詐騙 紐約州 教育

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