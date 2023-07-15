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莊文怡籌款晚會 華社多人相挺

記者顏潔恩／紐約報導
第43市議員選區民主黨候選人莊文怡，13日在布碌崙金皇廷酒家舉辦籌款晚會。(記者顏潔恩／攝影)
第43市議員選區民主黨候選人莊文怡，13日在布碌崙金皇廷酒家舉辦籌款晚會。(記者顏潔恩／攝影)

第43市議員選區民主黨候選人莊文怡(Susan Zhuang)，近日在布碌崙(布魯克林)金皇廷酒家舉辦籌款晚會，許多華裔社區人士出席支持。

當日州眾議員寇頓(William Colton)、李榮恩(Grace Lee)、市議員葉格(Kalman Yeger)、布碌崙民主黨部主席赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、前女性黨代表的華裔唐鳳巧、以及布碌崙多個華人社團領袖出席支持。

「感謝、感謝再感謝，有了大家的參與，我們才能成功捍衛我們的價值觀」，莊文怡表示，將繼續爭取優質教育的學校、安全的社區、以及居民更有品質的生活，「確保所有福利都走入社區」；接下來的普選儘管充滿挑戰性，但我相信有大家的持續支持，所有的障礙都會迎刃而解。

莊文怡的政治啟蒙導師寇頓表示，她是具有常識的民主黨人，是再好不過的候選人，在民眾的支持者下我們肯定會迎來成功；涉政多年的他表示，很少看到有比莊文怡更願意做事、對社會課題和選民都很上心的民選官員。

美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊說，作為常為華人出聲的寇頓的徒弟，大家都堅信莊文怡是最好的人選，將改善布碌崙南區的各類問題；儘管初選高票當選，但普選也絕不會掉以輕心，大家將全力拚到最後，直到將莊文怡送進市議會為止。

莊文怡在初選中面臨松柏之家社區中心行政總監陳偉儀、第20學區前教育委員會伍溢文的挑戰，以將近60%投票率當選，共得2126張選票；她將在11月7日普選中對壘共和黨的華裔教育維權人士譚瑩瑩、以及以保守黨出征的維樂培(Vito LaBella)。

布碌崙 民主黨 教育

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