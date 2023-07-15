于金山服務處 協助有申請聯邦福利者 免費領手機

需要新手機或平板電腦、且符合資格的居民即日起可前往華埠的于金山服務處申請免費領取。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓華埠 怡東商場內的民主黨65D區領袖于金山社區服務處近日新增服務項目，為符合資格的居民免費贈送通訊工具以及SIM卡。所有領取白卡或糧食券 等聯邦福利 者，均可前往申請，審核通過後將可現場領取新手機或平板電腦。

該項福利由聯邦通訊福利項目(Federal Communication Benefit Program)提供，旨在幫助所有經濟有困難的居民用上智能手機。

經辦人鄭先生表示，聯邦福利適用範圍很廣，有資格享受的人群被列入一個長長的清單，而華人社區涉及最多的包括白卡、糧食券、社會安全補助金(SSI)以及退伍軍人等項目。有意申請者可攜帶自己的身分證、福利證件和社安卡，前往位於東百老匯88號怡東商場153室的于金山服務處辦理。

鄭先生說，如果社安卡找不到或不方便攜帶，也可只報卡號，通常審核系統只要15至20分鐘就能通過；他也提醒，只報卡號的民眾，在通過系統審核時，有可能被要求補件或再提供更多證明材料。

申請者可以在智能手機和可插SIM卡上網的智能平板電腦中二選一，二者全部使用最新版本Android系統。申領設備後還會贈送SIM卡，並有不同的通話和上網流量套餐可供選擇。

申請人唯一需要支付的，為10至40元不等的一次性「開卡費」，此後的通話上網套餐月費也會包含在福利之內，無須自付。如果設備出現故障，受益人可在領取滿90日後再次申領。

于金山表示，華埠有大量老年人口，其中有些老人甚至連手機都沒有，這項聯邦福利可以很好地彌補這一空白。「最近我們正在幫低收入老人申請保障性住房，而申請時，政府要求必須提供個人手機號碼。還沒有手機的人正好可以先申請一個，然後再去辦理住房申請。這些都是環環相套的。」

有意免費申領手機的居民，可在周一至周五的工作日早10時至下午5時，到于金山服務處辦理，櫃台可提供國語和粵語服務。由於屬聯邦福利，無論申請人居住地和身分隸屬哪個州，都可以在華埠辦理。