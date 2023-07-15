我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

于金山服務處 協助有申請聯邦福利者 免費領手機

記者許君達／紐約報導
需要新手機或平板電腦、且符合資格的居民即日起可前往華埠的于金山服務處申請免費領取。(記者許君達／攝影)
需要新手機或平板電腦、且符合資格的居民即日起可前往華埠的于金山服務處申請免費領取。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓華埠怡東商場內的民主黨65D區領袖于金山社區服務處近日新增服務項目，為符合資格的居民免費贈送通訊工具以及SIM卡。所有領取白卡或糧食券等聯邦福利者，均可前往申請，審核通過後將可現場領取新手機或平板電腦。

該項福利由聯邦通訊福利項目(Federal Communication Benefit Program)提供，旨在幫助所有經濟有困難的居民用上智能手機。

經辦人鄭先生表示，聯邦福利適用範圍很廣，有資格享受的人群被列入一個長長的清單，而華人社區涉及最多的包括白卡、糧食券、社會安全補助金(SSI)以及退伍軍人等項目。有意申請者可攜帶自己的身分證、福利證件和社安卡，前往位於東百老匯88號怡東商場153室的于金山服務處辦理。

鄭先生說，如果社安卡找不到或不方便攜帶，也可只報卡號，通常審核系統只要15至20分鐘就能通過；他也提醒，只報卡號的民眾，在通過系統審核時，有可能被要求補件或再提供更多證明材料。

申請者可以在智能手機和可插SIM卡上網的智能平板電腦中二選一，二者全部使用最新版本Android系統。申領設備後還會贈送SIM卡，並有不同的通話和上網流量套餐可供選擇。

申請人唯一需要支付的，為10至40元不等的一次性「開卡費」，此後的通話上網套餐月費也會包含在福利之內，無須自付。如果設備出現故障，受益人可在領取滿90日後再次申領。

于金山表示，華埠有大量老年人口，其中有些老人甚至連手機都沒有，這項聯邦福利可以很好地彌補這一空白。「最近我們正在幫低收入老人申請保障性住房，而申請時，政府要求必須提供個人手機號碼。還沒有手機的人正好可以先申請一個，然後再去辦理住房申請。這些都是環環相套的。」

有意免費申領手機的居民，可在周一至周五的工作日早10時至下午5時，到于金山服務處辦理，櫃台可提供國語和粵語服務。由於屬聯邦福利，無論申請人居住地和身分隸屬哪個州，都可以在華埠辦理。

福利 華埠 糧食券

上一則

法拉盛圖書館 免費供兒童午餐

下一則

沙魚關注日 60架無人機監控

延伸閱讀

拜登推學貸豁免新計畫 已償20至25年學貸者免債

拜登推學貸豁免新計畫 已償20至25年學貸者免債
華埠反堵車費聯盟 商議後續行動

華埠反堵車費聯盟 商議後續行動
華埠反堵車費聯盟 商議後續行動

華埠反堵車費聯盟 商議後續行動
金山華埠中美書店年底結業

金山華埠中美書店年底結業

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
歹徒使用蠻力掰開信箱。(視頻截圖)

布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

2023-07-08 14:49
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪