沙魚關注日 60架無人機監控

州府14日派遣60架無人機，在長島、紐約市、威徹斯特郡沿海地區監控沙魚行蹤，以減少沙魚攻擊。(Getty Images)

14日為國際「沙魚關注日」(Shark Awareness Day)，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)當日宣布派遣60架無人機，在長島 、紐約市 、威徹斯特郡(Westchester County)沿海地區監控沙魚行蹤，以減少夏日海灘沙魚傷人事件；從紐約各海灘開放至今未滿兩個月，就已經發生多起沙魚攻擊泳客事件。

紐約海灘自5月底開放至今，發生多起相關攻擊案，其中兩天之內造成五人受傷，主要發生在瓊斯海灘州立公園 (Jones Beach State Park)、摩西州立公園(Robert Moses State Park)、桑肯草原州立公園(Sunken Meadow)等海灘。

事實上，州府也曾在去年7月，於長島和紐約市海灘安排無人機，當時至少有六架無人機、13名經過認證的操作員；今年州府則部署60架無人機、24名操作員，主要由公園警員、救生員、經認證的無人機操作員組成。

「我們在監測海洋野生動物的同時，保衛紐約民眾的安全，保證大家能夠享受美好的夏日時光，在海灘上無憂的玩耍。」霍楚說，無人機主要功能是掃描水域，尋找沙魚的蹤跡外，也會追蹤沙魚賴以生存的魚群，另外還有像是海豹、潛水鳥類等。

目前，紐約州多數當地政府沒有無人機監控經驗和能力，州公園、娛樂、歷史保護辦公室(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)將負責為各海灘提供無人機，並承擔培訓和操作經費。

為降低被沙魚咬傷風險，州府也發布安全建議，呼籲民眾避免在黎明、黃昏和夜間靠近海灘或結伴游泳；避開有海豹、魚群、潛水海鳥的水域；不靠近混濁的海域；盡量不要成群結隊的游泳、划槳和衝浪；當海灘發現沙魚或相關傷者時，當局有權立即關閉該區水域並巡邏，進行安全排查，在發現沙魚後至少一小時後，才會恢復水域開放。