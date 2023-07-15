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華人醫師會18日骨質疏鬆講座

記者高雲兒╱紐約報導
美國華人醫師會將於下周二舉行小型健康講座，介紹亞裔骨質疏鬆的特點。(主辦方提供)
美國華人醫師會將於下周二舉行小型健康講座，介紹亞裔骨質疏鬆的特點。(主辦方提供)

美國華人醫師會(ACAP)將於18日(周二)下午2時，於皇后區法拉盛圖書館三樓會議室，舉行小型健康講座，內科醫生朱自強將會介紹亞裔骨質疏鬆的特點，同時教授亞裔如何預防、篩查和治療。

美國華人醫師會介紹，很多人錯誤地以為骨質疏鬆只是一個老年人的疾病，以為只要補充鈣片和維生素D就足夠了，殊不知骨質疏鬆在年輕人中也可能會發生。

而亞裔人群由於其自身特點，在骨質疏鬆的發病率、篩查以及治療上又有特別之處，因此如何正確認識骨質疏鬆，美國華人醫師會邀請朱自強，為廣大民眾解惑答疑。

朱自強醫生畢業於浙江大學醫學院和北京協和醫科大學，曾在美國路易維爾大學和美國國家癌症研究所從事多年博士後研究。朱自強其後在紐約Brookdale醫學中心完成內科住院醫培訓，獲得了美國內科學會和美國肥胖學會的專科文憑，並在法拉盛開設內科診所，同時也是西奈山醫療系統以及紐約長老會皇后醫院的主治醫師，目前是美國華人醫師會董事會成員之一。

有興趣的民眾，可於7月18日(周二)，下午2時到4時，前往法拉盛圖書館三樓會議室，地址為緬街41-17號。

華人 亞裔 法拉盛

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