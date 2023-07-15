追思劉曉波 中央公園設紀念長椅

來自各地的人們聚在中央公園為劉曉波舉辦燭光守夜活動，以示紀念。(讀者提供)

7月13日是中國諾貝爾 和平獎得主劉曉波逝世紀念日。人權倡導機構「人道中國」，今年在曼哈頓中央公園 為劉曉波設立了一個紀念長椅，以作為永久性紀念設施；近日美國筆會聯合獨立中文筆會和倡導機構「中國人權」，紀念長椅處舉辦燭光守夜活動，共有數十人到場參與。

劉曉波是中國民主運動具代表性的參與者之一。1989年民主運動發生時，他中斷了哥倫比亞大學訪問學者生涯，趕回北京積極投身運動，成為當時著名的「廣場四君子」之一。

此後，他曾多次因組織參與民主改革運動而被中國當局關押和判刑。2008年，他發起旨在終結中共一黨專制、建設憲政中國的「零八憲章」，並於次年被判囚11年。2010年，劉曉波獲得諾貝爾和平獎。2017年7月13日，劉曉波在囚禁中去世。

「人道中國」創始人周鋒鎖表示，為紀念劉曉波，該機構此前曾多次聯絡哥大及耶魯大學等院校，希望獲准在校園內安置劉曉波紀念雕像，然而溝通無果。此後，受到匿名人士在中央公園捐贈「李文亮醫生紀念長椅」的啟發，機構於今年年初聯絡中央公園，順利捐贈了劉曉波紀念長椅，並於5月設置完成。

長椅位於中央公園西側、96街附近，緊鄰中央公園網球中心(Central Park Tennis Center)，銘文上鐫刻有劉曉波的名言「表達自由，人權之基，人性之本，真理之母」。周鋒鎖說，希望用這樣一種方式為劉曉波保留一個永久性的紀念地。

燭光守夜活動約有50人參加，除了華人外，也有海外藏族人士代表到場支持。在美國出生長大的Olivia表示，她曾在課堂上聽到過1989年的中國民主運動以及天安門事件的歷史，不過對於劉曉波的生平，還是在認識了周鋒鎖以後才慢慢開始了解。作為華裔，她認為在美國能夠接觸到的有關中國的歷史教育還很有限，希望在紐約能有更多這樣的設施和活動。