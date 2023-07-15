我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

追思劉曉波 中央公園設紀念長椅

記者許君達╱紐約報導
來自各地的人們聚在中央公園為劉曉波舉辦燭光守夜活動，以示紀念。(讀者提供)
來自各地的人們聚在中央公園為劉曉波舉辦燭光守夜活動，以示紀念。(讀者提供)

7月13日是中國諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世紀念日。人權倡導機構「人道中國」，今年在曼哈頓中央公園為劉曉波設立了一個紀念長椅，以作為永久性紀念設施；近日美國筆會聯合獨立中文筆會和倡導機構「中國人權」，紀念長椅處舉辦燭光守夜活動，共有數十人到場參與。

劉曉波是中國民主運動具代表性的參與者之一。1989年民主運動發生時，他中斷了哥倫比亞大學訪問學者生涯，趕回北京積極投身運動，成為當時著名的「廣場四君子」之一。

此後，他曾多次因組織參與民主改革運動而被中國當局關押和判刑。2008年，他發起旨在終結中共一黨專制、建設憲政中國的「零八憲章」，並於次年被判囚11年。2010年，劉曉波獲得諾貝爾和平獎。2017年7月13日，劉曉波在囚禁中去世。

「人道中國」創始人周鋒鎖表示，為紀念劉曉波，該機構此前曾多次聯絡哥大及耶魯大學等院校，希望獲准在校園內安置劉曉波紀念雕像，然而溝通無果。此後，受到匿名人士在中央公園捐贈「李文亮醫生紀念長椅」的啟發，機構於今年年初聯絡中央公園，順利捐贈了劉曉波紀念長椅，並於5月設置完成。

長椅位於中央公園西側、96街附近，緊鄰中央公園網球中心(Central Park Tennis Center)，銘文上鐫刻有劉曉波的名言「表達自由，人權之基，人性之本，真理之母」。周鋒鎖說，希望用這樣一種方式為劉曉波保留一個永久性的紀念地。

燭光守夜活動約有50人參加，除了華人外，也有海外藏族人士代表到場支持。在美國出生長大的Olivia表示，她曾在課堂上聽到過1989年的中國民主運動以及天安門事件的歷史，不過對於劉曉波的生平，還是在認識了周鋒鎖以後才慢慢開始了解。作為華裔，她認為在美國能夠接觸到的有關中國的歷史教育還很有限，希望在紐約能有更多這樣的設施和活動。

在燭光守夜活動之前，曼哈頓的「六四紀念館」在13日下午也舉辦了追思會，放映紀錄片「劉曉波在福爾摩沙」。

劉曉波生前好友將他的畫像及鮮花一同擺在專為他而設置的紀念長椅上。(記者許君達╱攝...
劉曉波生前好友將他的畫像及鮮花一同擺在專為他而設置的紀念長椅上。(記者許君達╱攝影)

中央公園 諾貝爾 曼哈頓

上一則

莊文怡籌款晚會 華社多人相挺

下一則

法拉盛圖書館 免費供兒童午餐

延伸閱讀

劉曉波逝世6年 紐約六四紀念館舉行追思會

劉曉波逝世6年 紐約六四紀念館舉行追思會
周末好去處／「水之日」免費玩水

周末好去處／「水之日」免費玩水
浙江璟原第29次赴北美收購活動 紐約徵集日：7/21法拉盛、7/22曼哈頓

浙江璟原第29次赴北美收購活動 紐約徵集日：7/21法拉盛、7/22曼哈頓
中央公園夏日舞台 台灣之夜回歸

中央公園夏日舞台 台灣之夜回歸

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
歹徒使用蠻力掰開信箱。(視頻截圖)

布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

2023-07-08 14:49
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪