我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

防個資被盜 李凱健辦2場碎紙服務

記者顏潔恩╱紐約報導

布碌崙(布魯克林)南區的身分盜竊犯罪猖獗，特別是班森賀常有華人受害，損失的金額從數千至數十萬元不等，儘管紐約市警多次提醒，類似案件卻持續發生中；避免個資遭洩露的方法包括妥善處理帶有敏感信息的文件，康尼島市議員李凱健(Ari Kagan)將在近期內於社區舉辦活動，安排專車幫助民眾銷毀文件，有需要的民眾可把握機會。

李凱健表示，在一些情況下，民眾將丟棄的文件如銀行月結單、信用卡信件等，放置在等待被清理的垃圾桶內，有些住戶甚至放了小箱子在郵箱旁，方便丟棄這些信件；結果在還沒來得及處理前，不法之徒便擅闖住宅，將這些文件偷走，引發一連串的身分盜竊案件。

他認為，妥善處置信件可降低蒙受損失的機率，安排專車走入社區，提供安全碎紙服務；民眾可將收集的大量敏感信件交給工作人員，直接在現場妥當清理。

活動時間是25日(周二)上午11時至下午2時，在康尼島海王星大道(Neptune Avenue)525號的「Warbase House」、以及8月10日(周四)相同時間，在班森賀86街2535號的「Lotstop 99」；李凱健呼籲民眾踴躍參與，若有任何疑問，可撥打(718)373-9673向Erica Turner詢問詳情。

康尼島 布碌崙 紐約市

上一則

寧欣綜合診所法拉盛開業21週年　梁粵玥醫師加盟強大醫生陣容

下一則

沙納漢競選皇后區民事法官

延伸閱讀

國稅局和安全峰會宣布特別夏季系列活動 保持警惕 防範身份盜竊

國稅局和安全峰會宣布特別夏季系列活動 保持警惕 防範身份盜竊
報告：3大報稅公司 分享千萬納稅人個資給Meta

報告：3大報稅公司 分享千萬納稅人個資給Meta
俄羅斯網路犯罪集團入侵 加州76.9萬退休公職個資被盜

俄羅斯網路犯罪集團入侵 加州76.9萬退休公職個資被盜
駭客入侵紐約市教育局系統 4.5萬社安號等個資外洩

駭客入侵紐約市教育局系統 4.5萬社安號等個資外洩

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
歹徒使用蠻力掰開信箱。(視頻截圖)

布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

2023-07-08 14:49
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪