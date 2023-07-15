防個資被盜 李凱健辦2場碎紙服務

布碌崙 (布魯克林)南區的身分盜竊犯罪猖獗，特別是班森賀常有華人受害，損失的金額從數千至數十萬元不等，儘管紐約市 警多次提醒，類似案件卻持續發生中；避免個資遭洩露的方法包括妥善處理帶有敏感信息的文件，康尼島 市議員李凱健(Ari Kagan)將在近期內於社區舉辦活動，安排專車幫助民眾銷毀文件，有需要的民眾可把握機會。

李凱健表示，在一些情況下，民眾將丟棄的文件如銀行月結單、信用卡信件等，放置在等待被清理的垃圾桶內，有些住戶甚至放了小箱子在郵箱旁，方便丟棄這些信件；結果在還沒來得及處理前，不法之徒便擅闖住宅，將這些文件偷走，引發一連串的身分盜竊案件。

他認為，妥善處置信件可降低蒙受損失的機率，安排專車走入社區，提供安全碎紙服務；民眾可將收集的大量敏感信件交給工作人員，直接在現場妥當清理。

活動時間是25日(周二)上午11時至下午2時，在康尼島海王星大道(Neptune Avenue)525號的「Warbase House」、以及8月10日(周四)相同時間，在班森賀86街2535號的「Lotstop 99」；李凱健呼籲民眾踴躍參與，若有任何疑問，可撥打(718)373-9673向Erica Turner詢問詳情。