持磚砸州參議員曲怡文辦公室 華男被捕

男子手上拿著磚塊往窗戶砸去。(視頻截圖)

布碌崙 (布魯克林)州參議員曲怡文的選區辦公室，14日早遭到一名華男 持磚塊砸玻璃窗，窗邊就是為選民設置的等候區，所幸未釀及人員傷亡；由於該名男子過去也有砸窗紀錄，警方很快就將其鎖定，在當天成功逮捕，但截至截稿，仍未公布男子身分背景。

磚塊擊中給選民設置的等候區。(記者顏潔恩／攝影)

位於漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)6605號的曲怡文辦公室，14日早因有活動提前開門，據現場工作人員表示，在抵達前他就注意到該名華男站在馬路對面；早上9時30分左右，辦公室隔壁的鄰居發現該名男子手上戴著橡膠手套，拿著磚塊從66街走來，朝著辦公室的大玻璃窗砸，窗戶被砸了個大洞，擊中為選民設立的服務等候區。

華男在作案時未戴口罩，過去也未到過辦公室求助，目前作案動機不明，但工作人員懷疑男子可能患有精神疾病；男子在砸窗後朝67街逃逸，68分局警員接報抵達現場，但未在周圍找到華男身影。

曲怡文幕僚長張意表示，所幸在案發時沒有民眾坐在等候區，雖無人受傷，該辦公室也不會容忍此類的暴力攻擊行為，「不僅是對辦公室的襲擊，更是對所服務的每一個居民的嚴重威脅」。

辦公室的窗戶被磚頭砸出一個大洞。(記者顏潔恩／攝影)

由於窗戶遭到損壞，辦公室將暫停對外開放，直到維修完成將再次開放，民眾期間若需求助，仍可致電(718)333-0311，或發送電郵至[email protected]與工作人員聯繫。

州眾議員 鄭永佳的選區辦公室僅在數條街之外，其華裔助理凌飛聽聞此事後表示，砸辦公室是一種犯罪行為，若是與議員的意見相左，也該按照合法的渠道表達不滿，絕不同意暴力行為；身為民選官員，也會更好地傾聽民意，接待每個來求助的民眾。