紐約客談／市警數據 救不回民眾治安觀感

一項有關紐約市 治安的最新報告指出，大約七成的市民，擔心淪為某種犯罪的受害者，紛紛通過家裡加裝監控錄像、購買槍械、胡椒噴霧等防身，對生活在這座城市感到前所未有的恐懼；儘管市府堅稱犯罪率相較以往同期有所降低，但普羅大眾感覺治安變差是事實，嘗試用數據提升信心，對居民來說無效。

新冠疫情爆發後，紐約市的社會問題在很長一段時間內持續加劇著，儘管經濟方面已復甦不少、就業率回溫；但在治安方面，抓著紐約市命脈的問題，譬如遊民 和無證客 的大量湧入，始終未獲得根本性的解決。

紐約市這幾年來重大的犯罪案件，與患有精神疾病的遊民總有關聯，納稅人的錢已很大部分投入給收容所項目；遊民維權人士認為，遊民需要的是心理健康項目，出發點是好，但這也意味著，很多本應注入給市民的資源和福利，大大地流向遊民和無證客。

另一方面，前所未有的反警仇恨浪潮，讓許多市警萌生退意，執法人員在社區的存在感降低，自然會給不法分子製造更多犯案機會；而市府聲稱的犯罪率數據降低，實質上很多人遇事不報案，特別是不喜歡「把事鬧大」的華人而言，這些數據無法反映真實情況。

針對報告，市長亞當斯認為是民眾接觸到的負面新聞太多，造就對個人安全不必要的擔憂，可是，連居住在紐約市長達20、30年的老紐約客，對城市治安的評價也都是「變差了」；或許市府不希望傳播無謂的恐懼，但媒體能一直報導，不也意味著犯罪不停發生嗎？與其找藉口，市府更應實施強硬手段，在治安方面作出令人信服的改善。