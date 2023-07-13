茂比利街火災獨居7旬長者 搶救無效過世

逝者余先生與寵物狗BanBan生前的照片。(陳家齡提供)

曼哈頓華埠 茂比利 街(Mulberry St)商住兩用建築日前發生火災，一名獨居華人長者現場失去意識後被送至急救，期間提供協助的社區人士表示，此年過七旬的耆老已因搶救無效辭世，享年75歲。

此次起火建築為茂比利街42號，火源位於建築二層。儘管事發時沒有出現明火，但現場產生大量濃煙，導致一位長者被消防人員救出後已失去意識、面部呈紫白色。由於該人長年獨居且未有已知親屬，社區人士陳家齡事後提供協助，但老人仍於9日不治。

陳家齡表示，逝者姓余，出生於1947年8月6日，在社區以Frank Yee被人熟知，居住在起火建築二層朝茂比利街公寓，因火災時吸入過多濃煙送院。

根據陳家齡憶述，余先生逝前在華埠獨自居住近40年，沒有配偶的他，多年間僅有寵物狗陪伴，疫情後則因腿腳不靈活、走路緩慢。余先生的寵物狗BanBan也在火災中喪生。

在華埠居住60餘年的陳家齡說，上世紀80年代於茂比利街的義大利 餐館初識余先生，印象中他樂於參與娛樂活動，且常在街頭遛狗，生前擁有過至少五隻寵物狗。

據了解，余先生曾在汽車服務(Car Service)行業供職，隨後進入茂比利街某義大利餐館工作，並認識附近商家的西語裔人士奧斯卡(Oscar)。火災發生後，奧斯卡亦提供幫助，從動物保護中心取回BanBan遺體，將其火化，骨灰將與余先生的遺體一同埋葬。

由於火災後醫院無法聯繫親屬，且僅有陳家齡願作傷者醫療代表(Healthcare Advocate)，院方曾詢問他是否願意為余先生簽署「拒絕心肺復甦指示」(DNR Order)，在傷情無法逆轉時停止急救。陳家齡原定計畫於10日簽署，但不料9日就接獲余先生不治消息。

陳家齡補充，由於余先生已因缺氧導致腦死，醫院數次嘗試甦醒效果不佳，即便成功挽回性命，餘生也僅能靠醫療儀器度過。

對於余先生的後事，華人善終基金會將承擔靈柩、墓地購買等喪葬費用，墓地位於新州普林斯頓(Princeton)；陳家齡也通過主理的「華埠壁畫計畫」發起募捐，目標籌集6000元，為余先生訂製墓碑，並將結餘捐給善終會，捐款網址為bit.ly/3NRWPIy。

余先生告別式將於20日(周四)在華埠五福殯儀館舉行，時間為上午9時至10時30分。