亞美聯盟攜公立醫院 推多語言宣導視頻

公立醫院聯合亞美聯盟宣布推出紐約關懷推廣視頻。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)12日聯合亞美聯盟(Asian American Federation)宣布，雙方合作完成的「醫生公共服務宣傳」(Doctor Public Service Announcement)系列視頻正式推出，以鼓勵市民參與註冊及續約「紐約關懷」(NYC Care)保健計畫，增加民眾參與度。

關懷計畫行政總監傑梅內茲(Jonathan Jemenez)醫師表示，希望通過多語言的宣傳視頻，鼓勵更多紐約市民利用此保健計畫獲得關鍵的初級和預防保健服務，且提供13種語言版本，包括中文、韓文、孟加拉文等，並邀請了包括自己在內的多位醫生親自參與。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)說，許多亞裔社區不論在疫情前或後，都得不到良好醫療照護，甚至存在年輕人直到進入職場才取得首個保險的情況，更體現了關懷計畫的重要性，其不會審核申請人的移民身分，僅會幫助有需要人士獲得初級和專科醫療保健。

隨著視頻的發布，「紐約關懷」將於14日(周五)至16日(周日)展開「關懷行動周末」活動，由保健計畫和市衛生局代表以及多個社區機構聯合進行外展，解答社區醫療問題並推廣關懷計畫，地點包括皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)日落公園 等。