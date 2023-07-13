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亞美聯盟攜公立醫院 推多語言宣導視頻

記者劉梓祁╱紐約報導
公立醫院聯合亞美聯盟宣布推出紐約關懷推廣視頻。(記者劉梓祁╱攝影)
公立醫院聯合亞美聯盟宣布推出紐約關懷推廣視頻。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)12日聯合亞美聯盟(Asian American Federation)宣布，雙方合作完成的「醫生公共服務宣傳」(Doctor Public Service Announcement)系列視頻正式推出，以鼓勵市民參與註冊及續約「紐約關懷」(NYC Care)保健計畫，增加民眾參與度。

關懷計畫行政總監傑梅內茲(Jonathan Jemenez)醫師表示，希望通過多語言的宣傳視頻，鼓勵更多紐約市民利用此保健計畫獲得關鍵的初級和預防保健服務，且提供13種語言版本，包括中文、韓文、孟加拉文等，並邀請了包括自己在內的多位醫生親自參與。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)說，許多亞裔社區不論在疫情前或後，都得不到良好醫療照護，甚至存在年輕人直到進入職場才取得首個保險的情況，更體現了關懷計畫的重要性，其不會審核申請人的移民身分，僅會幫助有需要人士獲得初級和專科醫療保健。

隨著視頻的發布，「紐約關懷」將於14日(周五)至16日(周日)展開「關懷行動周末」活動，由保健計畫和市衛生局代表以及多個社區機構聯合進行外展，解答社區醫療問題並推廣關懷計畫，地點包括皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)日落公園等。

據了解，關懷計畫資金來自紐約市府，向不符合醫療保險資格或無法負擔健康保險的市民提供醫療保險服務，收取費用偏低或免費。

紐約關懷宣傳視頻海報。(關懷計畫提供)
紐約關懷宣傳視頻海報。(關懷計畫提供)
公立醫院聯合亞美聯盟宣布推出紐約關懷推廣視頻。(記者劉梓祁／攝影)
公立醫院聯合亞美聯盟宣布推出紐約關懷推廣視頻。(記者劉梓祁／攝影)

醫療保險 紐約市 日落公園

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