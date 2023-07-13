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市長亞當斯 訪華策會華埠老人中心

記者和釗宇╱紐約報導
市長亞當斯12日到訪位華策會華埠老人中心，向老人發放「平安卡」。(記者和釗宇╱攝影)
市長亞當斯12日到訪位華策會華埠老人中心，向老人發放「平安卡」。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)12日到訪位於曼哈頓華埠企李士提街(Chrystie St.)55號的華人策劃協會華埠老人中心，向老人發放「平安卡」，敦促老人填寫信息，以備緊急情況發生時，供急救人員能快速了解患者信息。

(影音來源：記者和釗宇)

華策會華埠老人中心原位於茂比利街(Mulberry St.)70號，受到三年前大火影響，遷到伊利沙白街(Elizabeth St.)150號的臨時地址；今年2月，老人中心位於企李士提街55號的新址開幕，持續服務社區長者。

華策會執行長何永康表示，亞當斯一直關心亞裔社區長者的情況，早在他擔任布碌崙(布魯克林)區長時的2020年初，當時新冠疫情肆虐，仇亞風潮塵囂直上，亞當斯就主動聯繫，希望在華策會老人中心舉辦記者會，支持亞裔社區，反對仇恨犯罪。

在上任市長後，亞當斯也持續要求相關部門與社區合作，增加老人送餐上門服務、擴大老人中心，滿足老人的健康和生活需求。

亞當斯感謝華策會多年來對社區的貢獻，他表示，市府的職責是確保滿足長者的各種需求，傾聽長者的聲音，保證長者的安全以及足夠的食品供應，更要從細節著手優化服務。

亞當斯和市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉向在場老人發放用來填寫個人和健康信息的「平安卡」；亞當斯表示，「平安卡」卡片背面有磁吸，可以貼在冰箱門上，如果老人在家中出現緊急健康問題，撥打911後，急救人員就可以從「平安卡」上得知老人的基本情況，以最快的速度提供協助。

老人中心副主任羅瑤歡介紹，該中心提供各種服務和活動，包括健身操、手機和電腦操作課程、中國象棋、手工班、讀書、瑜珈、舞蹈、太極、合唱、書法練習等；只要年滿60歲且居住在紐約市，無論是否有合法移民身分，都可入會享受服務，只需提供市民卡(IDNYC)或其他身分證明、地址證明、醫生名片、用藥清單即可。

71歲長者鄭麗莎愛好運動，老人中心可以提供豐富的項目，包括椅子運動、太極，而且手機學習班對自己幫助很大；她表示，希望老人中心可以提供早餐，並且改善午餐的菜色；另一位會員林美娟則喜歡跳舞和打太極，老人中心可以讓每個人發揮娛樂愛好。

鄭麗莎(左)愛好運動，老人中心可以提供豐富的運動項目。(記者和釗宇 / 攝影)
鄭麗莎(左)愛好運動，老人中心可以提供豐富的運動項目。(記者和釗宇 / 攝影)
何永康說，亞當斯一直關心亞裔社區長者的情況。(記者和釗宇╱ 攝影)
何永康說，亞當斯一直關心亞裔社區長者的情況。(記者和釗宇╱ 攝影)
市長亞當斯12日到訪位華策會華埠老人中心，向老人發放「平安卡」。(記者和釗宇╱攝...
市長亞當斯12日到訪位華策會華埠老人中心，向老人發放「平安卡」。(記者和釗宇╱攝影)
市長亞當斯12日到訪位華策會華埠老人中心，向老人發放「平安卡」。(記者和釗宇 /...
市長亞當斯12日到訪位華策會華埠老人中心，向老人發放「平安卡」。(記者和釗宇 / 攝影)
亞當斯表示，「平安卡」對於容易出現健康問題的老人十分重要。(記者和釗宇 / 攝影...
亞當斯表示，「平安卡」對於容易出現健康問題的老人十分重要。(記者和釗宇 / 攝影)
市長亞當斯12日到訪位華策會華埠老人中心，向老人發放「平安卡」。(記者和釗宇 /...
市長亞當斯12日到訪位華策會華埠老人中心，向老人發放「平安卡」。(記者和釗宇 / 攝影)

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