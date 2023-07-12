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華人社區服務中心辦講座 動員居民投票

記者胡聲橋／紐約報導
寇頓(左二)及莊文怡(左一)等人，11日到華人社區服務中心舉辦投票講座。(記者胡聲橋／攝影)
寇頓(左二)及莊文怡(左一)等人，11日到華人社區服務中心舉辦投票講座。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心11日舉行專題講座「為什麼要投票」，邀請州眾議員寇頓(William Colton)、第43選區市議員民主黨候選人莊文怡(Susan Zhuang)，以及紐約市公校退休副校長利頓(Paul Lipton)，講解選民登記和投票的重要性。

寇頓以6月紐約市級初選為例，說明投票的重要性；他表示，初選投票率較低，主要是因為選民認為初選不重要，或者是沒有登記黨派造成。有的選民只在四年一次的總統選舉投票，或者是在州長、市長選舉中投票，「但這其實很片面，因為和選民切身利益最相關的，是市議員和州參、眾議員」。

他說，選民在初選中就應該積極參與投票，確保中意的參選人能夠勝出並順利進入普選，才能夠進一步選出最佳民意代表；他提醒選民，11月的普選中，選民也要先註冊登記後才能投票。

在初選中獲勝的莊文怡，先感謝華人社區服務中心成員的支持；莊文怡表示，若她順利贏得普選，將成為布碌崙首位華裔市議員，她呼籲大家繼續支持她，共同創造布碌崙華社的歷史。

此前在公校擔任副校長的利頓，退休後在州眾議員寇頓的辦公室當義工十幾年，期間他也在社區投票站工作；他對與會者表示，就算英文不好，或甚至一句英文都不會，也可以到投票站投票，「因為說中文的義工可以提供各種服務，而且投票的程序一點也不複雜」。他呼籲大家消除顧慮，大膽出門投票。

社區服務中心負責人羅添福和吳燕珊也鼓勵大家踴躍投票，並表示，若民眾有任何問題都可以到該中心尋求協助。

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