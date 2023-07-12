中央公園夏日舞台 台灣之夜回歸

中央夏日舞台的台灣之夜，將於23日回歸。圖為2019年台灣之夜。(本報檔案照)

每年夏季在曼哈頓中央公園 舉辦的「夏日舞台」(Summer Stage)為暑期重頭戲活動，但在過去三年受到新冠疫情 影響停辦，今年的「台灣之夜」(Taiwanese Waves)將於23日(周日)回歸，邀請金曲歌后魏如萱、新興樂團「恐龍 的皮」、「國語作業簿」概念派對主理人 DJ MR.SKIN賴皮等人到場演出，向紐約客展現疫情後的「新台灣」。

「台灣之夜」自2016年首次舉辦至今，曾邀請過許多知名台灣藝人登台演出，今年該活動以「The Waves Return」為主題，希望在熨平疫情留下的皺摺的同時，也能傳遞與以往不同的音樂組合與台灣樣貌；根據策展方，今年的三組音樂人均是首次到美國演出。

根據魏如萱透露，此次演出她可能帶著剛寫好的新歌到紐約首唱，希望帶給觀眾不一樣的感受，也期待收到台下的回饋；由吉他手暴龍及三角龍組成極具神秘感的雙人組合「恐龍的皮」，則對演出感到興奮；DJ賴皮則將帶著國語金曲派對「國語作業簿」上台演出，他表示，希望能在「台灣之夜」上聽到紐約現場的台灣大合唱，完成一場讓聽眾難以忘懷的演出。

每屆的「台灣之夜」活動，邀演陣容都希望能透過涵蓋不同性別、群體、語種或樂風，在僅僅數小時的演出中，讓世界聽見台灣多元且富饒的文化原力；而中央公園的「夏日舞台」，則是紐約市最大的夏日免費音樂節，自近30年前開辦至今，素以多元的音樂曲風及邀請具指標性的音樂人而聞名。台灣之夜則為亞洲第一個取得官方邀請函、登上夏日舞台的代表。

本次活動由文化部、觀光局、僑務委員會、鄧麗君文教基金會、和碩聯合科技、橘子集團、紐約台灣商會、龍口粉絲，以及眾多紐約當地企業贊助演出，另也獲得中華航空、台北流行音樂中心、以及中華文化總會協辦支持。更多「台灣之夜」資訊可上官方臉書粉絲專頁https://reurl.cc/VLnn5y，及Instagram網站https://reurl.cc/OvQQpX查詢。