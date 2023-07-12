法拉盛美食團 暑期揪伴開吃

法拉盛商業改進區(Flushing BID)近日宣布，將在7月至8月間，舉辦第二屆美食團活動；圖為去年活動。(本報檔案照)

繼皇后區的法拉盛 美食團活動(Flushing Food Tour)在去年的首屆活動中受到遊客的熱烈歡迎，法拉盛商業改進區(Flushing BID)近日宣布，將在7月至8月間，舉辦第二屆美食團活動，帶領遊客進行兩小時的法拉盛美食導覽，品嘗到多達七家餐飲店的美食與飲品，以進一步推廣法拉盛地區的美食文化和多樣性。

去年的美食活動團吸引了多家美食商家，為居民和遊客帶來了一場美食盛宴。因此法拉盛商改區 在今年舉辦第二屆，並迎來了不同的美食商家，包括老洛陽、秀八珍美食、雲吞妹、JoJu、舞妓、一芳、源味本鋪，人們可以品嘗到越南 三明治、抹茶冰淇淋、古早味蛋糕和雲吞麵等，滿足不同的口腹之慾。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，這次美食團活動，一是為了讓慕名而來卻不知從何開始吃起的食客快速找到美食，二是為了讓商家有機會推廣自己的美食，達到雙贏。

美食團將在15日(周六)、29日(周六)、8月5日(周六)、8月10日(周四)舉辦，門票20元，所有參與者都將收到一個法拉盛帆布袋和一份法拉盛美食之旅手冊。報名詳情和信息可見商改區官網http://www.flushingbid.com/。