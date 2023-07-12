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孟昭文辦畢業禮 表彰社區學子

記者劉梓祁／紐約報導
孟昭文舉辦畢業照片拍攝及慶典活動。(記者劉梓祁／攝影)
孟昭文舉辦畢業照片拍攝及慶典活動。(記者劉梓祁／攝影)

國會眾議員孟昭文(Grace Meng)日前於皇后區法拉盛舉辦畢業照片拍攝及慶典活動，以表彰第六選區內的各年級畢業生的階段性成就，並為錯過校方典禮的移民家庭提供慶祝機會。

此活動由孟昭文辦公室從2021年起開始舉辦，旨在為因疫情而失去線下畢業典禮機會的學子提供戶外慶典機會，並與家人和國會議員留下照片紀念。孟昭文表示，雖然大多數畢業典禮都已恢復正常，但仍然應大眾要求繼續舉辦該活動，作為紀念社區內2023屆畢業生的儀式。

辦公室表示，該活動共有約150個家庭參與，畢業生來自幼兒園至12年級，每人均會得到一份孟昭文頒發的表揚證書。

孟昭文表示，對一位華人孩子的經歷仍印象深刻，其父親年前由於疫情去世，而母親由於工作無法出席畢業典禮；類似的故事始終啟發自己做出行動，同樣作為華裔的孟昭文，因此幫助孩子們留下美好的回憶。

她補充說，除了慶祝畢業的成就，還希望所有到場家庭都意識到，全社區都為新一代的成就感到驕傲，尤其是在疫情期間所克服的種種不易。孟昭文指，因皇后區移民家庭居多，多數父母工作繁忙，未來仍會考慮繼續舉辦此活動。

孟昭文舉辦畢業照片拍攝及慶典活動。(記者劉梓祁／攝影)
孟昭文舉辦畢業照片拍攝及慶典活動。(記者劉梓祁／攝影)
孟昭文舉辦畢業照片拍攝及慶典活動。(記者劉梓祁／攝影)
孟昭文舉辦畢業照片拍攝及慶典活動。(記者劉梓祁／攝影)

孟昭文 移民家庭 疫情

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