紐約客談╱悲劇不斷 電單車規範完善了嗎？

在從疫情 的蜇伏期走出來後，紐約變了很多。其中最顯著的一個變化，便是電單車逐漸替代了單車，成為外賣郎的首選代步工具。

然而，想讓一個社會與新興事物和睦相處，確實需要一個過程，而且很可能是比較痛苦的過程。電單車鋰電池不斷引發的火災便是這種痛楚的直接體現。令人稍感欣慰的是，紐約的行政與立法機構終於沒有像前幾年一樣對電單車拒之門外，而是開始不斷嘗試為其立規矩。

然而在現實中，立法推動了一大堆，不僅奪命火災的勢頭未見減少，而且似乎至今也沒為公眾的疑惑給出一個權威的解答：電單車並非什麼前沿科技，在其他國家也早已開始大量使用，而為什麼它好像只有在紐約到處闖禍？如果說是因為電池不合格而導致火災，那麼產品質量監管在管什麼？如果說是因為私自改裝猖獗，那麼為什麼沒有針對市場的需求開發更持久耐用的合格產品而讓用戶無需冒著風險私自改裝？這些問題，到目前為止並沒有讓人滿意的解釋。

電單車作為一種高效且清潔的代步工具，在紐約這樣的都市中用途廣泛，不可能一刀切地禁掉。那麼進一步的疑問就出現了：既然汽車與機車都有完善的註冊、登記、上牌照、繳保險 以及年審等一系列規章，那麼同屬機動車輛的電單車，是否也有可能照此模式專門管理？這當然會有一定的行政成本增加，然而，與接連不斷的火災奪去的生命相比，這點成本還值得一提嗎？