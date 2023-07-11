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華裔電腦店快遞包裹放門口 20分鐘就被偷

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙七大道店前快遞包裹，20分鐘即遭偷走。(倪先生提供)
布碌崙七大道店前快遞包裹，20分鐘即遭偷走。(倪先生提供)

布碌崙(布魯克林)7大道華人聚居路段有一間電腦店日前遭遇包裹盜竊，快遞包裹在送達20分鐘後，就被一名路過的行人順手牽羊。店主感歎，快遞包裹都不安全，神速被偷，應注意及時收取。

華裔倪先生在7大道開一家電腦店。他前幾天在亞馬遜網站訂了一件商品，收到後覺得不合適，就退了貨，但不知為何，亞馬遜給他換了一件商品，快遞員於9日下午6時54分將包裹放在電腦店門口。因為沒有預料有這件商品，且天色尚早，所以倪先生當時沒有在意貨物的到達時間。7時33分，倪先生收到電郵，說商品已送達，而且還附了照片，這才出門去查看，但包裹不翼而飛。

倪先生急忙打開監控錄像，發現7時14分，也就是包裹送達20分鐘後，一名推著小自行車，身穿白色T恤和白褲子、頭戴黑帽的行人，在路過店門口時，順便彎腰撿起包裹，溜之大吉。

因為丟失的不是什麼貴重商品，倪先生和亞馬遜交涉後，亞馬遜答應給倪先生再送來一件同樣的商品，但他表示，如果這是一台貴重的電腦，那亞馬遜會不會賠償就不好說了。倪先生說，他開店多年，這也是第一次碰到快遞包裹失竊，所以以後會更留意一些，爭取第一時間就收取快遞包裹，以免遺失。

亞馬遜 布碌崙 華人

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