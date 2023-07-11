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盜竊猖獗 孟昭文致信郵政局保護中轉郵箱

記者鄭怡嫣／紐約報導
孟昭文呼籲郵政局在應對郵件盜竊優先考慮皇后區，並加強深綠色中轉郵箱的安全。(取自孟昭文推特)
孟昭文呼籲郵政局在應對郵件盜竊優先考慮皇后區，並加強深綠色中轉郵箱的安全。(取自孟昭文推特)

國會眾議員孟昭文10日宣布，近日已再次致函郵政總局局長德喬伊(Louis DeJoy)，表示在2022年，她的選區至少發生逾1000起郵件盜竊案，損失近50萬元，敦促郵政總局優先解決皇后區郵件盜竊猖獗的問題，並進一步加強深綠色中轉郵箱(Relay Boxes)的安全。

孟昭文在文中指，郵政局在人口稠密的城區使用深綠色中轉郵箱，幫助郵差管理及分發郵件。在自己代表的皇后區選區，這些深綠色郵箱對於郵件投遞十分地重要，但這種郵箱也很容易遭到盗竊。

她表示，在2022年，她選區內的選民共向郵政總局報告了1000多起郵件盗竊案，總計近50萬元損失，且沒有一封盜竊郵件被找回。她說，郵件盜竊不僅是金錢和財物的損失，還涉及身分盜竊及病患們無法收到重要的藥品，對於皇后區社區是「毀滅性」的。

因此她敦促郵政局在打擊郵件盜竊時，優先考慮皇后區，並加強深綠色郵箱的安全。而鑑於郵政總局已經在5月啟動了打擊郵件盜竊的大型行動「安全投遞聯合項目」(Joint Project Safe Delivery)，她也呼籲郵政局及時向公眾通報項目以及打擊郵件盜竊的最新進展。

在今年，孟昭文也與共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)共同提出了「美國郵政局傳票授權法」(USPS Subpoena Authority Act)的新案，旨在加強郵政局通過行政傳票(administrative subpoenas)，蒐集更多與郵件盜竊相關的金融欺詐信息，包括銀行紀錄、監控錄像，從而使郵件盜竊案更符合起訴門檻。

最近數年，華人社區曾頻發郵筒釣魚案(Mail Fishing)及郵件盜竊案，竊賊在繩子一頭放置粘性材料，再將郵件「釣出」；在上月26日，警方還抓獲兩名偷竊郵件的華裔慣犯，他們使用一把偽造的箭頭鑰匙打開了郵政局的深綠色郵筒，偷竊了大量信用卡及支票。此前，法拉盛市中心也有九個郵筒遭竊，大量華裔民眾的信件丟失，郵寄支票遭人兌領。

美國郵政 皇后區 孟昭文

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