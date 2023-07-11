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隨機殺人兇嫌過堂 被控二級謀殺不得保釋

記者鄭怡嫣／紐約報導
阿布魯作案後丟棄摩托車徒步逃走被抓獲。(市警局提供)
阿布魯作案後丟棄摩托車徒步逃走被抓獲。(市警局提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Malinda Katz)10日宣布，在皇后區與布碌崙(布魯克林)兩地流竄作案、隨機槍殺路人導致三死一傷的兇嫌阿布魯(Thomas Abreu)已過堂，被控二級謀殺等多項罪名，不得保釋。

目前被關押在在皇后區一家醫院病床上的阿布魯，10日通過閉路電視過堂，受審時時而清醒時而昏迷，他被皇后區檢方以二級謀殺、四項二級謀殺未遂、兩項一級攻擊及兩項二級非法持有武器罪起訴，不得保釋，罪成將面臨25年至終身監禁。

區助理檢察官賽爾科(Jonathan Selkowe)在法庭上表示，阿布雷在被捕後發表了一些近乎妄想的聲明(paranoid statement)，他告訴警方，俄羅斯人、華人、義大利人和非洲裔都戴著耳機在追殺自己。而當被問及作案槍枝，這位兇嫌則說，是在自己的包裡發現這把槍並保留了它。

阿布魯的辯護律師拉蒂默(Jonathan Latimer)則拒絕在皇后區刑事法庭上答辯，他表示，他只有大約45分鐘到一小時的時間與被告會面，也不清楚他的藥物治療成分，「但他被打了針，也服用了某些藥物」。他也向法院要求將被告安置在帶有保護性的拘留所，並同時進行心理觀察。

根據控罪書，8日上午，阿布魯先騎摩托車，來到布碌崙阿靈頓大道(Arlington Avenue)和阿什福德街(Ashford St.)附近，開槍擊中一名21歲男子的肩膀，隨後竄至牙買加大道，開槍擊中87歲亞太裔老人賽迪(Hamod Ali Saeidi)背部，之後在山坡大道(Hillside Ave.)和126街，射傷一名44歲男子臉頰，再在134街和牙買加大道，射傷一名62歲西裔男子，整個作案過程不到30分鐘。

皇后區 布碌崙 檢察官

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