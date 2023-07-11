福建代表訪美 會晤福建同鄉會

中國福建省代表團拜訪美國福建同鄉會。(主辦方提供)

中國福建省代表團日前於曼哈頓華埠 拜訪美國福建同鄉會，以關心問候海外閩籍僑胞，並推動中美關係友好發展。

福建同鄉會陳恆表示，同鄉會不久前成功舉辦「香港回歸26周年慶典」，不僅得到中國駐紐約總領館大力支持，還印證了同鄉會經歷風風雨雨後，已變團結。他說，社團將始終以「愛國愛鄉、支持祖國」為目的，且此次福建領導到訪體現了家鄉對僑胞的愛護關心，和推動中美關係向好的願望。

福建省人民政府外事辦公室黨組成員、副主任陳國全說，此次訪美為疫後首次，目的是拜會友好省州和看望福建鄉親，因疫情 阻礙了交流和回國的腳步，相信海外僑胞亦十分牽掛祖國。

陳國全表示，福建與中共中央總書記習近平有深厚淵源，他不僅在閩工作17年，還把其定為「中國特色社會主義思想的重要育地和實踐地」，還在「離開後一直關心福建發展」，為福建發展提供總綱，和「機制活、產業優、百姓富和生態美」的要求，亦幫助省內實現「經濟高素質、生態高顏值」，因總書記說「綠水青山就是金山銀山」，所以歡迎陳恆帶領同鄉會回家鄉探望。

同時出席的還有福建省教育廳黨組成員、副廳長王颺。