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法拉盛韓流文化節登場 南韓偶像現身

記者高雲兒／紐約報導
韓流文化節「K-Fun Day」於9日下午在法拉盛天景(Skyview)購物中心拉开序幕，人氣韓國偶像文鐘業的到來將活動氛圍來到高潮。(主辦方提供)
韓流文化節「K-Fun Day」於9日下午在法拉盛天景(Skyview)購物中心拉开序幕，人氣韓國偶像文鐘業的到來將活動氛圍來到高潮。(主辦方提供)

韓流文化節「K-Fun Day」9日下午在法拉盛天景(Skyview)購物中心拉開序幕，南韓人氣偶像文鐘業的到來將活動氛圍來到高潮；據悉，韓流文化節活動將持續一整個月，有興趣的民眾可前往參加，活動免費。

天景購物中心運營集團ShopCore Properties美東區行銷經理孫偉家表示，繼去年首度舉辦的韓流文化節「K-Fun Day」成功吸引上千位民眾後，法拉盛天景(Skyview)購物中心決定舉辦第二屆文化節，活動將持續四周，韓國流行音樂、街頭藝術、傳統文化以及美食飲品等不同主題的活動，將接連登場。

南韓人氣偶像文鐘業也來到紐約現場擔任活動大使，他是前南韓偶像團體B.A.P成員之一，該團為最早在紐約時報廣場封街演唱的韓流先驅；文鐘業9日下午現身天景購物中心，感謝粉絲的同時還並進行了多場表演；特意從從大學點趕來的粉絲潘Vivian介紹說，前陣子剛看文鐘業的節目，「上次路過skyview看到海報，所以記下來了，沒想到法拉盛也會邀請到南韓明星，很開心很驚喜」。

據悉，此次韓流文化節將在每周設置不同主題，9日是韓流偶像日(K-pop Day)。孫偉家介紹，之後還有三場活動，包括20日(周四)下午5時到8時的韓風藝術日(K-art Day)，南韓街頭藝術家李昊哲現場創作；30日(周日)下午2時到5時的韓國文化日(K-culture Day) ，現場將有韓流彩妝與美容講座、傳統舞蹈與跆拳道演出和韓服體驗與互動式寫真照；以及最後一次的韓國美食日(K-food Day)活動在8月10日(周四)下午5時到8時。

本次韓流文化節活動均為免費參加，但須預先上網登記門票，詳細信息請參考天景購物中心官方網站theshopsatskyviewny.com。

人氣韓國偶像文鐘業。(記者高雲兒／攝影)
人氣韓國偶像文鐘業。(記者高雲兒／攝影)
繼去年首度舉辦的韓流文化節「K-Fun Day」成功吸引上千位民眾後，法拉盛天景...
繼去年首度舉辦的韓流文化節「K-Fun Day」成功吸引上千位民眾後，法拉盛天景(Skyview)購物中心決定舉辦第二屆文化節。(記者高雲兒／攝影)

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