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不懼分票指責 維樂培信心足

記者胡聲橋／紐約報導
維樂培對代表保守黨參加11月普選感到樂觀。(維樂培提供)
維樂培對代表保守黨參加11月普選感到樂觀。(維樂培提供)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員初選塵埃落定，莊文怡(Susan Zhuang)、譚瑩瑩(Ying Tan)和維樂培(Vito Labella)將分別代表民主黨共和黨和保守黨參加11月的普選。作為三個政黨中勢力最單薄政黨的代表，維樂培9日在接受本報記者採訪時表示，他對選區內的民眾支持有信心，會通過建立保守黨、共和黨、獨立黨派和溫和民主黨人的聯盟來贏得選舉。

維樂培在共和黨初選中以33票之差落敗，繼而決定代表保守黨參加普選。輿論普遍認為這會分散保守派的票數，使共和黨和保守黨都難以獲勝。雖然維樂培承認面臨的挑戰將非常艱巨，但他對自己還是有信心。

他說，共和黨初選只有9%的投票率，說明不了什麼問題，況且自己4月份接替何政傑(Jack Ho)參加黨內初選，只有兩個多月的準備時間，競選活動一共才花了不到4500多元，遠遠少於對手的11萬7000多元，即便如此也才輸了33票。

維樂培認為，憑藉自己在社區的「有機」支持，再加上更有組織和更有力的競選活動，他認為有望比共和黨候選人獲得更多選票。至於民主黨候選人莊文怡，維樂培認為雖然她的理念向共和黨靠近，但畢竟不是共和黨人，他希望普選中民主黨的一些溫和派會轉而投票給他，此消彼長，可以削減其優勢。

按照規則，到目前為止，只要無人退選，11月的普選已註定是三人之間的較量。布碌崙保守黨行政委員狄鐘琪表示，譚瑩瑩宣布參選後，沒有和保守黨聯繫過，保守黨不可能把黨內提名給一個他們不熟悉的人。

雖然在亞裔選區參選，但意大利裔的維樂培表示，他一直贊同亞裔的價值觀，在近些年的華裔教育維權活動中，一直與華裔維權者肩並肩站在一起。他熟悉亞裔社區，也願意代表亞裔發聲。

維樂培還表示，他自己在第43市議員區有很深厚的基礎，他自己從警界退休後，在社區無償當義工長達六年，這是另兩名候選人無法相比的。自己在警界幾十年的職業生涯雖然有利於競選，但他還是將其和義工經歷區分開來。

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