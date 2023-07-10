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新鮮草原216中學將蓋新樓 家長憂占用操場

記者高雲兒／紐約報導
市學校規畫局擬為新鮮草原216中學新增一棟教學樓，但家長擔心施工占用操場，導致學生沒有足夠戶外空間。(取自216中學網站)
市學校規畫局擬為新鮮草原216中學新增一棟教學樓，但家長擔心施工占用操場，導致學生沒有足夠戶外空間。(取自216中學網站)

紐約市學校規畫局(School Construction Authority)日前和皇后區26學區委員會商討，將為新鮮草原216中學新增一棟可容納540人的教學樓，並希望於下學期開學前開工，工期三年；但是家長卻擔心在新大樓施工期間，會占據操場，導致學生沒有足夠戶外空間。

據規畫局對外事務經理古德曼(Ben Goodman)介紹，新的側樓將會加在175街的教學樓上，並向65大道延伸，且該側樓將會是完全無障礙、可供行動能力有限人群使用的。

新樓一共有三層，一層將成為新的自助餐廳和廚房，舊的廚房會改為輔助健身室；二樓將有五個新教室，兩個科學實驗室，一個項目室，資源室和特殊教育教室，它還將成為校長新辦公室和教師工作空間的所在地；頂樓的布局與二樓大致相同，並將額外容納一個新的藝術室和一個指導套房。因為擴建部分將延伸到學校的主要操場，操場也將被升級：面積將會變小一點，但將包括一個新的草坪、籃球場和手球場。

第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)說，在和216小學校長范登(Daphne Vandorn)進行交談後得知，新樓的三年施工期間，學生無法使用操場，校長對此十分擔憂，表示在疫情後非常重視學生健康，但是此舉「可能導致學生不能出去鍛鍊和曬太陽」。司徒弼和古德曼商量是否可以在附近修建一條「遊樂街」，供學生使用。

學區委員孫嚴冬表示，新大樓可為學生提供額外的服務當然更好，「但目前216中學空間相當有限，目前的教學樓是『工』字形，未有效利用空間，現在又要增加540個位置，學生的室外空間是絕對不夠的」。

她表示，縮小室外活動空間但同時增加學生人數，「不是很合理的決定」，且施工期太長。對於「遊樂街」的提議，她認為囿於學生安全和鄰居出行，不太可行，「其實學校可以考慮在現有的教學樓格局上做調整，申請加高，或者填補『工』字形的缺口」。

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