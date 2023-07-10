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貝瑞吉海岸路公園 明免費音樂節回歸

記者顏潔恩／紐約報導

2023年免費夏季音樂會，將從11日(周二)起回歸布碌崙(布魯克林)海岸路公園(Shore Road Park)，活動將一直持續至9月，期間也將舉辦特別主題的慶典活動，為居民帶來美好的夏季戶外休閒生活。

音樂節獲得NIA社區服務網路(NIA Community Services Network)、貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)的贊助支持；首場演出將於11日晚7時登場，由超過20年歷史的Head Over Heels樂團拉開帷幕，之後的每場音樂將會於每周二的晚7時舉行，並進行至8月29日，跟往常一樣，若遇下雨，將改在次日的周三演出。

該系列音樂會也有兒童專場(Kid's Day)，於7月22日(周日)由擅長搖滾音樂的Posers樂隊帶來動感舞曲，歡迎一家大小出席盛會，另外9月8日(周五)將帶來「愛爾蘭之夜」特別演唱會，若逢下雨將改在9月15日舉行。

據悉，期間共有十支樂隊分別登台演出，曲風從上世紀50至70年代的經典曲目、到21世紀流行歌曲，風格多樣；地址是Shore Road Park交79街的公園，民眾可自備凳子、毛毯出席，更多詳情可訪https://is.gd/yNzK2r。

另一方面，貝瑞吉季節限定的3大道「夏季園遊會」(Summer Stroll)，也將從7月21日至8月11日的每周五，在特定街區舉行；7月21日、8月4日傍晚6時至晚10時，在3大道68街至83街，7月28日、8月11日則是同樣時間，在3大道交Marine Avenue處。

屆時活動將有各個攤位售賣日常用品、玩具、工藝品，並為兒童準備遊戲玩樂，還有卡通人物扮演者暖場等；為確保民眾能安心參與活動，主辦方將全面封鎖街道、禁止車輛通行，呼籲各族裔踴躍參與活動，促進社區間的聯繫、與家人製造更多遊玩的機會。

布碌崙 布魯克林

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