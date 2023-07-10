康尼島要蓋紐市首棟全地熱能公寓

紐約市首棟地熱能大樓將在布碌崙康尼島興建。(LOCR提供)

由房地產商LOCR打造、紐約市 首棟供應全地熱能(Geothermal Energy)公寓樓將在布碌崙(布魯克林)康尼島 興建，面積達47萬1000平方呎的樓宇將提供463個居住單位，預計2024年建成。

據悉，這個設在Surf大道1515號的建案正在動工中，400多個單位有139個為可負擔房屋，預計2024年建成，之後將開始廣招住客；「公司對這個項目感到驕傲至極，相信這會振興康尼島社區，很榮幸能貢獻一份力量」，LOCR總裁Anthony Tortora表示，「紐約市首棟地熱能建案能達到這種程度，我們相當興奮。」

該建案是州府「社區熱泵系統」(Community Heat Pump System)試點計畫的一部分，經費由該計畫撥款，公寓的最大特點是Ecosave USA設計和安裝的地熱能系統，地熱能代替電能，能減少整棟樓60%的二氧化碳排放量。

另一方面，建築設計的部分由STUDIO V Architecture著手，將打造一個超過2萬平方呎的室內、室外活動空間，包括戶外泳池、健身中心、公眾庭院、室內球場、休息室、辦公空間和停車場等。

立法者和社區活躍人士均指出，紐約市溫室氣體排放量70%來自建築大樓，通過探索像地熱的再生能源，有助於紐約市、紐約州 應對氣候變化帶來的挑戰；另外，紐約州也開始推動立法，可能從明年起禁新建築使用煤氣，先對小型公寓發出限制，2027年開始擴大至無論規模大小的新建築。