我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

康尼島要蓋紐市首棟全地熱能公寓

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市首棟地熱能大樓將在布碌崙康尼島興建。(LOCR提供)
紐約市首棟地熱能大樓將在布碌崙康尼島興建。(LOCR提供)

由房地產商LOCR打造、紐約市首棟供應全地熱能(Geothermal Energy)公寓樓將在布碌崙(布魯克林)康尼島興建，面積達47萬1000平方呎的樓宇將提供463個居住單位，預計2024年建成。

據悉，這個設在Surf大道1515號的建案正在動工中，400多個單位有139個為可負擔房屋，預計2024年建成，之後將開始廣招住客；「公司對這個項目感到驕傲至極，相信這會振興康尼島社區，很榮幸能貢獻一份力量」，LOCR總裁Anthony Tortora表示，「紐約市首棟地熱能建案能達到這種程度，我們相當興奮。」

該建案是州府「社區熱泵系統」(Community Heat Pump System)試點計畫的一部分，經費由該計畫撥款，公寓的最大特點是Ecosave USA設計和安裝的地熱能系統，地熱能代替電能，能減少整棟樓60%的二氧化碳排放量。

另一方面，建築設計的部分由STUDIO V Architecture著手，將打造一個超過2萬平方呎的室內、室外活動空間，包括戶外泳池、健身中心、公眾庭院、室內球場、休息室、辦公空間和停車場等。

立法者和社區活躍人士均指出，紐約市溫室氣體排放量70%來自建築大樓，通過探索像地熱的再生能源，有助於紐約市、紐約州應對氣候變化帶來的挑戰；另外，紐約州也開始推動立法，可能從明年起禁新建築使用煤氣，先對小型公寓發出限制，2027年開始擴大至無論規模大小的新建築。

紐約市 紐約州 康尼島

上一則

新鮮草原216中學將蓋新樓 家長憂占用操場

下一則

貝瑞吉海岸路公園 明免費音樂節回歸

延伸閱讀

康尼島今首辦大型藝術展 免費入場

康尼島今首辦大型藝術展 免費入場
溫度飆近100℉ 紐約州急發預警 今持續高溫

溫度飆近100℉ 紐約州急發預警 今持續高溫
巴沙迪那新建案「玫瑰城公寓」 提供100%可負擔住房

巴沙迪那新建案「玫瑰城公寓」 提供100%可負擔住房
氣溫狂飆近華氏100度 紐約州急發高溫預警

氣溫狂飆近華氏100度 紐約州急發高溫預警

熱門新聞

男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

2023-07-06 07:20
華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

2023-07-03 07:38
前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)將與其妻子麥克雷(Chirlane McCray)分居，但不會離婚。(Getty Images)

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

2023-07-05 16:10
梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

2023-07-05 07:31
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57
班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇