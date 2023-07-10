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隨機槍擊路人1死3傷 西裔男嫌被控謀殺

記者高雲兒
在8日下午1時左右，警方在索芬大道近94大道逮捕阿布魯，當時他已丟棄摩托車進行徒步。(市警局提供)
在8日下午1時左右，警方在索芬大道近94大道逮捕阿布魯，當時他已丟棄摩托車進行徒步。(市警局提供)

上周末發生的騎車射殺案震驚全市，25歲的西語裔男子阿布魯(Thomas Abreu)騎摩托車在皇后區與布碌崙(布魯克林)流竄作案，對行人隨機開槍射擊，短短半小時造成一死三傷；該男子已被逮捕，並將被控謀殺、謀殺未遂、非法持有武器等罪名。

根據警方信息，8日上午11時10分，阿布魯首先騎車到布碌崙阿靈頓大道(Arlington Avenue)和阿什福德街(Ashford St.)附近，開槍擊中一名21歲男子的肩膀，而這距離阿布魯居住的布碌崙柏山(Cypress Hills)區域僅僅只有兩個街區。

隨後阿布魯流竄至牙買加大道，開槍擊中87歲的老人賽迪(Hamod Ali Saeidi)背部，賽迪當時正在李奇蒙丘(Richmond Hill)的109街散步，經人發現後送醫搶救仍不幸身亡。隨後阿布魯在山坡大道(Hillside Ave.) 和126街處射傷一名44歲男子的臉頰，並於11時37分在134街和牙買加大道處，最後射傷一62歲西裔男子。整個作案過程不到30分鐘。

8日下午1時左右，警方在索芬大道(Sutphin Blvd.)近94大道逮捕阿布魯，當時他已丟棄摩托車。警察在134街發現了兇嫌的摩托車和一把9毫米口徑手槍。

據悉，除了87歲的長者外，另外三位被襲男子都在醫院接受治療。警方9日宣布，阿布魯面臨一項謀殺罪、兩項謀殺未遂以及三項非法持有武器罪的指控。

根據紐約郵報報導，阿布魯在197分局告訴警方，他當時是在騎摩托車兜風，並稱自己被俄國人和中國人追捕；但當警察詢問有關槍擊詳情時，阿布魯閉口不言，並要求找律師。

室友和鄰居將阿布魯形容為「安靜」(quiet)、「沒有侵略性」(unaggressive)、「正常」(normal)。他55歲的室友Rueben Vargas對媒體表示，從沒想過阿布魯會做這樣的事情，他有份送貨司機的工作，「看起來像個好孩子」。阿布魯樓上的鄰居稱，每天都能看到他在大樓外吸食大麻，但是「他看起來很正常」。

在該案件中喪生的87歲賽迪，來自也門，於1962年來到美國，身無分文的他做農場工人做起，一步步積累了家業。賽迪的一名鄰居表示，賽迪每天都要散步幾公里，「他認為李奇蒙丘很安全」

阿布魯使用的手槍。(市警局提供)
阿布魯使用的手槍。(市警局提供)

布碌崙 槍擊 警察

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