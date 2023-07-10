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起火頻傳 史島建鋰電池儲能站 居民憂心

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市最大的鋰電池存儲設施在史島北岸組裝完成。(ConEd提供)
紐約市最大的鋰電池存儲設施在史島北岸組裝完成。(ConEd提供)

紐約州華薇克鎮(Warwick)兩個鋰電池儲能站(BESS)處於悶燒狀態已經有一周多，據稱是暴風雨導致儲能站起火燃燒。史泰登島目前正在建設一些類似的鋰電池儲能站，讓居民對此感到擔憂。

華薇克鎮的兩個處於悶燒狀態的儲能站位於當地住宅區，其中一個靠近三所學校、一個公車庫和幾個運動場，對當地居民的健康構成很大威脅。當地政府表示，不能用水滅火，必須讓鋰電池自行燃燒。有關部門說，雖然目前的空氣質量不用擔憂，但還是要求附近居民保持距離，關閉窗戶。

目前，史島Great Kills地區正建造一個鋰電池儲能站。這個項目的開發商NineDot Energy表示，該項目今年底應該可以投入運行並收集能源。另一處儲能站位於海蘭大街(Hylan Blvd)交利特菲爾德大道(Littlefield Ave)的轉彎處，在Shell加油站對面，現已竣工。此外，一個類似的儲能站最近也在Great Kills地區的尼爾森大道(Nelson Ave)破土動工，該儲能站夾在一處住宅樓和Citgo加油站之間。

鑒於近來類似的鋰電池儲能站在史島不斷出現，有可能引發的火災和空氣質量問題也引起了史島居民的擔心。一位Bulls Head的居民說，「這正是我們所害怕的，這就是他們想放在我們社區的。」

6月28日，聯合愛迪生公司又宣布說該公司已連接了紐約市最大的電池儲能系統，計畫在夏季因炎熱推高電力需求之前減輕紐約市電網的壓力。這個鋰電池儲能系統就位於史島克利夫頓(Clifton)地區，據說可為150萬部手機充電。

眼看著鋰電池儲能站不斷增多，史島居民對環境的擔憂也不斷加深。對此，史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)也表示，「如果你在房子上裝一個曬台，都需要從各個角度對其進行仔細檢查，但我們的居民一覺醒來，卻發現自家後院裡竟有這些電池系統」。

紐約市 史泰登島 加油站

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