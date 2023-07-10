起火頻傳 史島建鋰電池儲能站 居民憂心

紐約市最大的鋰電池存儲設施在史島北岸組裝完成。(ConEd提供)

紐約州華薇克鎮(Warwick)兩個鋰電池儲能站(BESS)處於悶燒狀態已經有一周多，據稱是暴風雨導致儲能站起火燃燒。史泰登島 目前正在建設一些類似的鋰電池儲能站，讓居民對此感到擔憂。

華薇克鎮的兩個處於悶燒狀態的儲能站位於當地住宅區，其中一個靠近三所學校、一個公車庫和幾個運動場，對當地居民的健康構成很大威脅。當地政府表示，不能用水滅火，必須讓鋰電池自行燃燒。有關部門說，雖然目前的空氣質量不用擔憂，但還是要求附近居民保持距離，關閉窗戶。

目前，史島Great Kills地區正建造一個鋰電池儲能站。這個項目的開發商NineDot Energy表示，該項目今年底應該可以投入運行並收集能源。另一處儲能站位於海蘭大街(Hylan Blvd)交利特菲爾德大道(Littlefield Ave)的轉彎處，在Shell加油站 對面，現已竣工。此外，一個類似的儲能站最近也在Great Kills地區的尼爾森大道(Nelson Ave)破土動工，該儲能站夾在一處住宅樓和Citgo加油站之間。

鑒於近來類似的鋰電池儲能站在史島不斷出現，有可能引發的火災和空氣質量問題也引起了史島居民的擔心。一位Bulls Head的居民說，「這正是我們所害怕的，這就是他們想放在我們社區的。」

6月28日，聯合愛迪生公司又宣布說該公司已連接了紐約市 最大的電池儲能系統，計畫在夏季因炎熱推高電力需求之前減輕紐約市電網的壓力。這個鋰電池儲能系統就位於史島克利夫頓(Clifton)地區，據說可為150萬部手機充電。

眼看著鋰電池儲能站不斷增多，史島居民對環境的擔憂也不斷加深。對此，史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)也表示，「如果你在房子上裝一個曬台，都需要從各個角度對其進行仔細檢查，但我們的居民一覺醒來，卻發現自家後院裡竟有這些電池系統」。