聯合廣場鎚擊華男 非裔男被判12年監禁

襲擊者48歲非洲裔男子杰弗斯。(取自檢方)

一名29歲華裔男子於去年3月，在曼哈頓 聯合廣場(Union Square)遭遇非洲裔男子以鎚子攻擊，導致頭部受到重創，該名非洲裔男被控包括仇恨犯罪在內的多項罪名；近日曼哈頓地區檢察官辦公室宣布，嫌犯被判處12年監禁。

根據該名受害華男 ，去年3月8日晚上9時許，他與妻子在返回住處過程中，於聯合廣場的地鐵站 內遭遇不明人士「瘋狂襲擊」。根據警方調查，攻擊者為48歲非洲裔男子杰弗斯(Christian Jeffers)，自稱是一名女性。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，杰弗斯因在地鐵站內襲擊和威脅華裔夫婦，並對一名西語裔警察發出基於種族的威脅，經陪審團裁定後，被判處12年監禁，罪名包括一級未遂傷害、二級攻擊、三級非法持有武器、二級恐嚇和輕度仇恨犯罪。

白艾榮指，陪審團的決定在讓嫌犯對地鐵內的蓄意襲擊負責，同時亦傳遞信息，即當局將徹底調查和起訴類似的暴力行為，並感謝勇敢在法庭上作證並分享故事的受害者。

根據法院文件，受害者事發當晚準備進入地鐵站時，已發現杰弗斯具有威脅性地撞向一名白人男性，隨後在發生爭執後離開。當受害華男走至閘口附近時，杰弗斯與路過的華男擦身撞到身體，他直接破口大罵「你看不到我嗎？你沒有長眼睛嗎？」，接著狠狠地踩踏對方的腳。

隨後男子試圖推開杰弗斯，但遭到杰弗斯用鎚子擊打頭部左側太陽穴，造成受傷流血，緊接著再用鎚子威脅受害者妻子。杰弗斯因此在次日被捕，期間他還威脅一名西語裔警員，並說出帶有仇恨性質的辱罵。