我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

推翻「攪局」指控 保守黨力挺維樂培

記者顏潔恩╱紐約報導
維樂培將以保守黨參加11月的普選，與共和黨譚瑩瑩、民主黨莊文怡角逐第43選區市議員席位。(記者顏潔恩╱攝影)
維樂培將以保守黨參加11月的普選，與共和黨譚瑩瑩、民主黨莊文怡角逐第43選區市議員席位。(記者顏潔恩╱攝影)

日前以共和黨身分，參選布碌崙(布魯克林)第43市議員的維樂培(Vito Labella)，在初選中不敵華裔譚瑩瑩，宣布將改以保守黨拚11月的普選，對此譚瑩瑩團隊7日指維樂培刻意「攪局」；保守黨代表方8日指出，維樂培一開始就是保守黨提名的候選人，就算在共和黨初選中落敗也不影響這個決定，反駁該說法。

保守黨行政委員狄鐘琪8日受訪，透露早就按照程序，在委員會開會中推選維樂培為候選人，並將文件送交給市選舉局；他強調，這些程序在初選前就完成，即便共和黨初選失利，也不影響保守黨提名，因此沒有「轉換保守黨」的說法，所謂的故意「攪局」也不存在。

狄鐘琪認為，共和黨初選只有不到1000人投票，譚瑩瑩只多贏33張選票，不能說獲得一面倒的支持，「11月普選的選票上有維樂培的名字，也是對選民負責」；「只要維樂培不退選，就依然是保守黨候選人」，對於譚瑩瑩在7日召開記者會，呼籲維樂培退選，維樂培則回應：「沒有人能強迫誰做什麼事」。

針對譚瑩瑩指控維樂培加劇黨內分裂，狄鐘琪說，團結並不是紙上談兵，需要候選人把成績交出來，令人信服才有合作的可能；他也澄清，維樂培活躍社區多年，常年和不同級別、黨派的民選官員有交流，譚瑩瑩的團隊僅憑拍到維樂培和寇頓在街上說話的照片，就質疑兩人「私下達成協議」，完全是子虛烏有，「如果譚瑩瑩覺得維樂培會分散票數，我們建議她把時間花在研究怎麼在普選應對民主黨候選人莊文怡上。」

「美國選舉理念是所有符合資格者都可以參選，可如果某個候選人是為了自己的利益，叫另一個候選人退選，是對選民不負責，也是對對手的政治打壓」，狄鐘琪表示，保守黨作為獨立的黨派，與共和黨沒有關聯，只不過很多情況下會支持某個候選人，候選人也不該低估保守黨的政治力量，許多先前共和黨的參選人在保守黨的加持下，贏得關鍵的多數選票。

共和黨 布碌崙 投票

上一則

于北辰、吳欣岱訪台灣會館 談理念

下一則

紐約亞洲影展14日開幕 6台灣長片入選

延伸閱讀

紅州紛立投票新法 翻譯協助恐違法…壓制亞裔選民？

紅州紛立投票新法 翻譯協助恐違法…壓制亞裔選民？
「社區選擇我」譚瑩瑩籲維樂培退選

「社區選擇我」譚瑩瑩籲維樂培退選
德桑提斯誇稱馳援救災 NBC：愛州早通知取消

德桑提斯誇稱馳援救災 NBC：愛州早通知取消
撥給市警預算不夠 李凱健反新財年預算 遭兩黨抨擊

撥給市警預算不夠 李凱健反新財年預算 遭兩黨抨擊

熱門新聞

男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

2023-07-06 07:20
華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

2023-07-03 07:38
前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)將與其妻子麥克雷(Chirlane McCray)分居，但不會離婚。(Getty Images)

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

2023-07-05 16:10
班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

2023-07-05 07:31
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂