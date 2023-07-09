推翻「攪局」指控 保守黨力挺維樂培

維樂培將以保守黨參加11月的普選，與共和黨譚瑩瑩、民主黨莊文怡角逐第43選區市議員席位。(記者顏潔恩╱攝影)

日前以共和黨 身分，參選布碌崙 (布魯克林)第43市議員的維樂培(Vito Labella)，在初選中不敵華裔譚瑩瑩，宣布將改以保守黨拚11月的普選，對此譚瑩瑩團隊7日指維樂培刻意「攪局」；保守黨代表方8日指出，維樂培一開始就是保守黨提名的候選人，就算在共和黨初選中落敗也不影響這個決定，反駁該說法。

保守黨行政委員狄鐘琪8日受訪，透露早就按照程序，在委員會開會中推選維樂培為候選人，並將文件送交給市選舉局；他強調，這些程序在初選前就完成，即便共和黨初選失利，也不影響保守黨提名，因此沒有「轉換保守黨」的說法，所謂的故意「攪局」也不存在。

狄鐘琪認為，共和黨初選只有不到1000人投票 ，譚瑩瑩只多贏33張選票，不能說獲得一面倒的支持，「11月普選的選票上有維樂培的名字，也是對選民負責」；「只要維樂培不退選，就依然是保守黨候選人」，對於譚瑩瑩在7日召開記者會，呼籲維樂培退選，維樂培則回應：「沒有人能強迫誰做什麼事」。

針對譚瑩瑩指控維樂培加劇黨內分裂，狄鐘琪說，團結並不是紙上談兵，需要候選人把成績交出來，令人信服才有合作的可能；他也澄清，維樂培活躍社區多年，常年和不同級別、黨派的民選官員有交流，譚瑩瑩的團隊僅憑拍到維樂培和寇頓在街上說話的照片，就質疑兩人「私下達成協議」，完全是子虛烏有，「如果譚瑩瑩覺得維樂培會分散票數，我們建議她把時間花在研究怎麼在普選應對民主黨候選人莊文怡上。」

「美國選舉理念是所有符合資格者都可以參選，可如果某個候選人是為了自己的利益，叫另一個候選人退選，是對選民不負責，也是對對手的政治打壓」，狄鐘琪表示，保守黨作為獨立的黨派，與共和黨沒有關聯，只不過很多情況下會支持某個候選人，候選人也不該低估保守黨的政治力量，許多先前共和黨的參選人在保守黨的加持下，贏得關鍵的多數選票。