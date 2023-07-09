于北辰、吳欣岱訪台灣會館 談理念

蘇春槐(左)歡迎吳欣岱(中)和于北辰(右)。(記者顏嘉瑩╱攝影)

中華民國 國軍退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰與心臟血管外科醫師、台灣基進黨台北市黨部主委吳欣岱，日前訪問皇后區法拉盛 紐約台灣會館，與台灣僑胞面對面，分享對台灣未來的觀測和支持台灣的決心。

6日傍晚，于北辰和吳欣岱一到會館，就收到鄉親的熱烈歡迎，在台灣會館理事長蘇春槐致詞歡迎後，吳欣岱率先分享自己的從政經歷。

她表示，因為2018年韓國瑜掀起的「韓流」開始關心政治，也曾一舉號召女醫師在三天內募款200多萬台幣(約6萬4000美元)，在媒體上支持蔡英文 總統。

後來蔡英文表示，政府需要民間力量，她決定加入台灣基進黨，並開始參選議員，雖然最後落選，但是她之後接下台灣基進台北市黨部主委，繼續在政界耕耘。 同時，為了改善醫療人員工作環境，她成立全國醫師醫療產業工會並擔任理事長，針對許多醫療議題發起倡議。

她感嘆，台灣年輕人從政門檻太高，但是她在參選市議員的選舉活動，只花了200多萬台幣，最後以高票落選，一個是因為黨派資源，另外一個是立場鮮明，始終都保持維護主權。

于北辰則自述，15歲進入軍校就讀，歷經32年歷練，接任捍衛北台灣的主力裝甲旅旅長，見證了國軍戰略方向從反共復國到反共保台，訓練模式從「攻勢」改為「守勢」，但是捍衛台灣自由、民主價值，成為于北辰新的核心價值。

于北辰於2015年提前退伍，是為了與民眾進行更多溝通，拉近民眾與國軍的距離，讓民眾了解國軍捍衛的價值和意義。