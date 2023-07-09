零售店員工誤殺竊賊 面臨起訴

位於曼哈頓中城的CVS店鋪日前遭竊，員工在阻止竊賊過程中將其刺死，遭到逮捕面臨起訴。(記者劉梓祁╱攝影)

位於曼哈頓 時報廣場的連鎖藥房CVS日前發生盜竊案，員工在嘗試阻止竊賊時，在衝突中用刀具將竊賊刺死，當場被捕並面臨起訴；在竊案頻發的情況下，不少華人業者反映，叫警察 無用，店員自衛又可能造成進一步傷害，不知該如何是好，不過市警則表示，若遇類似情況，民眾應優先自保、切勿與竊賊起正面衝突。

根據市警(NYPD)消息，此案發生於6日凌晨12時26分，位於中城百老匯大道(Broadway)CVS發生入店搶劫，但到場後發現一名男性身受重傷，送院搶救後宣告不治。

據當事人和目擊者表示，事發時46歲的店員伊諾(Scotty Enoe)在發現有人入店行竊後，嘗試阻止身為遊民的50歲男子布里託(Charles Brito)繼續犯案，隨後在衝突中拿出刀具刺向其軀幹。

警方表示，布里託曾有十餘起因入店行竊的被捕紀錄，此案發生前他正試圖偷走功能飲料及一罐奶精。檢察官說，當伊諾試圖阻止布里託行竊時，後者朝他臉上猛擊了一拳，但在兩人糾紛中，伊諾使用武器刺中布里託，因此他將被控謀殺罪。

統計數據顯示，截至7月2日，涉事店鋪所在的中城北區內，小額盜竊案件增加14.6%，與2022年相比增加170起，與2021年同期相比增加54.4%。事發後，伊諾的母親表示，他僅是在進行自衛，並是一位專注工作的員工。布里託的父親則說，曾試圖給予兒子建議和幫助，但他仍繼續吸毒。

面對這樣的案件，在曼哈頓及布碌崙(布魯克林)營商的超市業者鄧龍表示，若店員在工作崗位上，阻止偷竊行為便是職責所在，面對不法侵入時則有理由採取行動，保護店內財產和個人的生命安全，應是可以理解的自衛做法。

他還指出，近來確有發現店內行竊發生頻率增加，但時常在報警後因涉事金額過低而得不到重視及幫助，甚至出現警員補貼損失的現象，希望政府採取嚴厲措施，重視小商家營商環境。

位於華埠 包厘街(Bowery)、不願具名的超市負責人表示，此次「誤殺」雖有爭議，但反映出許多問題，如保釋制度、累犯問題和治安敗壞等，希望社會勿僅將焦點放在命案，而是探討背後發生的原因，和呼籲市府採取措施打擊犯罪。

不過市警則建議，若民眾遇上此情況，應避免與竊賊發生正面衝突，以免在過程中受傷或是誤傷他人，仍建議先自保後再報警。