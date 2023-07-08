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孟昭文爭取75萬預算 助青年就業創業

記者高雲兒／紐約報導
國會眾議員孟昭文日前聯合「100 Suits for 100 Men」，宣布啟動一項旨在幫助青少年就業的賦權皇后區勞動力和創業計畫。(孟昭文辦公室提供)
國會眾議員孟昭文日前聯合「100 Suits for 100 Men」，宣布啟動一項旨在幫助青少年就業的賦權皇后區勞動力和創業計畫。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文日前聯合非營利組織「100 Suits for 100 Men」創辦人利文斯頓(Kevin Livingston)，於近日宣布啟動一項旨在幫助青少年就業的「賦權皇后區勞動力和創業計畫」(Empower Queens Workforce and Entrepreneurship program)，希望幫助青少年獲得就業培訓的同時，使社區弱勢群體得到服務。

孟昭文表示，日前爭取到的75萬元聯邦資金，將會投入到為期一年的賦權皇后區勞動力和創業計畫，旨在促進勞動力發展和創業孵化。所有法拉盛Pomonok Houses 16到24歲的年輕成年居民都可參加。

孟昭文介紹，這個新項目能夠將年輕人與Commonpoint Queens勞動力發展服務中心(Workforce Development Services)聯繫起來，並為他們提供各行各業專家的指導案例與管理等經營。被錄取的青年將獲得實習機會，接受創業指導。

孟昭文表示，這個項目是個雙贏項目，既可為年輕人創造就業機會，也同時為老年人和弱勢...
孟昭文表示，這個項目是個雙贏項目，既可為年輕人創造就業機會，也同時為老年人和弱勢群體提供所需的援助。(孟昭文辦公室提供)

她表示，這個項目是個雙贏項目，「它將為年輕人創造就業機會，使他們不再流落街頭、獲得收入，也同時為老年人和弱勢群體提供所需的援助，例如向他們提供食物和其他重要必需品」。該計畫到時將為年輕人提供關鍵的全方位服務，「年輕人是我們的未來，我們必須進行必要的投資，以確保下一代的成功」。

利文斯頓說，該項目也有助於減少暴力，維護安全。孟昭文也表示，法拉盛給非洲裔青年人的資源和機會較少，因此想通過該首創項目，為他們搭建橋梁提供資源，從而讓他們忙碌起來，無瑕在大街上閒逛。

啟揚文化中心顧問陳熠表示，也將會促進該計畫和亞裔社區合作，通過用國語、廣東話等語言給青少年培訓等方式，讓他們回饋社區。不過實行該計畫還需要了解社區的需要，因此會在這個夏天先做個社區調研。

州參議員康莫利(Leroy Comrie)、州長霍楚在皇后區的代表安博斯(Aaron Amborse)等也出席祝賀。

孟昭文 就業 皇后區

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