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第二大道地鐵線延伸段 有望動工

記者許君達／紐約報導
MTA公布了125街新車站的效果圖。(MTA提供)
MTA公布了125街新車站的效果圖。(MTA提供)

MTA近日宣布，第二大道地鐵線北段延伸項目的第一份前置工程合同已經開始招標，同時公布了擬建新線中的第125街站效果圖。這意味著，為東哈林區(East Harlem)期盼已久的這項規畫終於有望開工，距離終結該社區長期沒有地鐵之困境的目標又前進了一步。

第二大道延長線起始於現有的Q線96街站，沿第二大道向北行至第116街附近後，折向西北方向，與現有的地鐵4、5、6號線125街站以及北方鐵路(Metro North)的「哈林-第125街」站(Harlem-125th Street)連通。沿途新增106街、116街以及125街三個車站。

自從第二大道高架鐵路於1940年停止第59街以北的服務後，整個東哈林區在超過80年的時間內都沒有地鐵服務。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，這條地鐵延伸工程是一個「真正改變生活的項目」，未來它每天將為超過10萬名乘客提供更快捷的服務，將哈林人與整個地區的工作、教育和機會都連結起來。

最新公布的前置工程合同內容為搬遷第二大道沿線東104街至東112街之間的公用設施，包括交通信號燈、雨水管道、電力、天然氣和電話線等，以為新增的106街建設工程預留出空間。該合同預計將在今年秋季完成投標，並在今年年底之前開始施工。

MTA同時公布了新建125街換乘站的效果圖。效果圖顯示，新建車站將擁有天井式的站廳層，使站台空間的淨空更高、視野更闊，與現已建成的第二大道線96街等車站的形制相似。MTA表示，新車站將專門預留空間，用於「地面層零售業與社區用途」。

目前，MTA尚未開始估算整個北段延長線工程將於何時完成。根據該機構曾經發布的概況介紹，這段地鐵線工程大約需要九年時間才能完工。

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