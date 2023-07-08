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妙峰長老書畫展幕 王鼎鈞訪世報

記者高雲兒╱紐約報導
王鼎鈞(中)和其太太，在書畫展前拜訪，由世界日報總管理處總經理張漢昇(左二)、紐約社社長張宗智(右二)和總編輯何振忠(右一)接待。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞(中)和其太太，在書畫展前拜訪，由世界日報總管理處總經理張漢昇(左二)、紐約社社長張宗智(右二)和總編輯何振忠(右一)接待。(記者高雲兒╱攝影)

世界日報文化藝廊於7日至10日，舉辦「妙峰長老禪意書法展」暨「妙峰法師傳記」首發儀式，現場不但展出多幅妙峰長老的作品，還有佛學藝術院弟子根據長老偈語所作的書畫作品；參與編寫「妙峰法師傳記」的當代散文作家王鼎鈞，則在書畫展開幕7日當天，訪問世界日報紐約總社，談論了編寫此書的過程和心得。

今年高齡98歲的王鼎鈞，因為行動不便和擔心疫情，已經四年不曾出門，此次訪問世界日報，為疫後首次出門。由世界日報總管理處總經理張漢昇、紐約社社長張宗智和總編輯何振忠接待。作為前「中國時報」副刊主編，王鼎鈞討論辦報心得以及爭取新聞自由的重要性。張漢昇、張宗智和何振忠表示，自小閱讀王鼎鈞作品長大，對他非常尊重及佩服。

王鼎鈞雖高齡，卻仍然用電腦寫作，此次為紀念美國中華佛教會(China Buddist Association)成立60周編寫的「妙峰法師傳記」，為第一部有關妙峰長老的長篇傳記。他表示，傳記的妙處在於記錄一些有趣、生動的小故事，比如妙峰長老曾在六歲時，見寺廟裡養魚餵貓，以絕鼠患，於是也想吃魚，「所以他的第一個修行就是怎麼克制吃魚的慾望。」他笑說，可惜這個故事後來沒收進書裡。

妙峰長老於上世紀60年代踏上美國國土，創辦中華佛教會、福田文教基金會，開創紐約法王寺、松林寺、慈航精舍等佛教事業。此次展出的作品，內容多為自撰的學佛偈語，字裡行間深含禪意，可為禪機與書法交相輝映，盡顯「筆墨隨心煙霞晚，窺破禪機第幾重」的超脫。

此次展覽特邀杭州佛學藝術院的妙手釋子們，根據長老的偈語，精心創作了禪意繪畫，和長老的書法作品珠聯璧合，相映成趣。杭州佛學院院長光泉法師表示，這也代表著佛法傳承。

當天隨書畫展同時舉辦的傳記首發儀式上，王鼎鈞介紹，「妙峰法師傳記」由美國中華佛教會彙編，內分兩輯：前輯細述妙峰長老生平，由王鼎鈞組稿，他結合「九九讀書會」的作家十人，評審四人，成立編寫小組，在妙峰長老的指導下，以集體寫作的方式完成；後輯搜集各方佛門獅象追思妙峰長老的文章，由褚月梅組稿。

紐約市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、副市長高級顧問顧雅明等均出席了書畫展剪綵儀式。該書畫展由即日起展出至10日(周一)，早10時至下午5時，地點為皇后區白石鎮20大道141-07號三樓世界日報文化藝廊，聯繫電話(718)746-8889分機轉206。

王鼎鈞因為行動不便和擔心疫情，已經四年未出門，此次訪問世界日報為疫情後首次。(記...
王鼎鈞因為行動不便和擔心疫情，已經四年未出門，此次訪問世界日報為疫情後首次。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞講述傳記心得。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞講述傳記心得。(記者高雲兒╱攝影)
首發儀式。(記者高雲兒╱攝影)
首發儀式。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞講述傳記心得。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞講述傳記心得。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞先生(中)和其太太與張漢昇(右)交談。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞先生(中)和其太太與張漢昇(右)交談。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞訪問世界日報。圖左起為王鼎鈞、張漢昇、張宗智和何振忠。(記者高雲兒╱攝影)
王鼎鈞訪問世界日報。圖左起為王鼎鈞、張漢昇、張宗智和何振忠。(記者高雲兒╱攝影)
民眾觀看展覽。(記者高雲兒／攝影)
民眾觀看展覽。(記者高雲兒／攝影)
剪綵儀式。(記者高雲兒╱攝影)
剪綵儀式。(記者高雲兒╱攝影)
民眾觀看展覽。(記者高雲兒╱攝影)
民眾觀看展覽。(記者高雲兒╱攝影)

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