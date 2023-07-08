移民資源日 角聲、市府15日聯手服務

紐約基督教角聲佈道團和紐約市府各單位，將於15日在法拉盛舉辦「移民資源日」活動。(記者高雲兒╱攝影)

為幫助走線同胞和來美不久的新移民 ，紐約基督教角聲佈道團和紐約市 府各單位，7日於皇后區宣布，將於法拉盛舉辦「移民資源日」活動，需要幫助的新近到美移民，無論有無身分，均可在15日(周六)的活動上，前往尋求幫助。

根據美國海關邊境保護局(CBP)的資料，去年10月以來，在美墨邊境被逮捕的中國公民人數達到6000多人，創史上最高紀錄。角聲佈道團的牧師陳熾表示，許多同胞因為紐約資源眾多，所以紛紛抵達此處。他講述了近日遇見從南邊走線過來的同胞經歷，稱其「不但要過森林，還要過海，好幾次差點死在路上」，因此特別舉辦「移民資源日」活動，望能為同胞提供幫助。他感謝在活動上提供資源的諸多機構，表示資源日不但是為了走線同胞，也是為了到美五年內的新移民。

紐約市長移民事務辦公室(MOIA)副主任薩爾加多(Erick Salgado)介紹，這次資源會上，會有市府機構員工到場，給予從健康到商業到福利 的全套支持。

據悉，屆時將有約近20個不同單位提供訊息分享，包括紐約巿民卡(IDNYC)、低收入福利、半價地鐵卡、免費手機、健康檢查、勞工權益諮詢、自雇小商業需知等等。除了訊息分享，紐約亞裔律師協會也會在當天12時到1時15分，舉辦移民法律講座，並提供全天法律諮詢。

亞美醫師協會、紐約長老會皇后醫院、城市保健等會在現場提供醫療方面的幫助，市社會福利局、市公共事務參與局、市健康與心理衛生局、市消費者暨勞工保護局會提供福利等方面的知識，法拉盛勞工家庭協會、孟昭文辦公室、上海同鄉會、亞洲人平等會、明理律師事務所、Cricket手機等也會到場協助。

紐約市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉表示，不管用各種方式來到美國，大家都懷著夢想，「我們不能排斥他們。」

她表示，聯邦政府並沒有給予紐約市在難民方面的諸多支持，需要市府和民間機構給予支持。市人權局華裔專員馮郁雯表示，不要對新移民抱有成見，因為大家都曾有這段融入的過程；州眾議員金兌錫代表楊愛倫表示，亞裔移民非常需要語言協助，方能瞭解諸多資源。