暑期就業計畫 防青少年入黑幫

日前有數百名青少年道市警總局參加今年暑期就業項目的介紹會。(市青少年與社區發展局提供)

暑假為暴力槍擊 事件高峰期，而根據紐約市警最新公布數據，近日來未成年犯罪數量有增加趨勢，為此市警總局6日表示，希望利用市府的「暑期青少年就業 項目」(SYEP)，在警察 隊伍中為青少年提供暑期工作，防止他們加入黑幫。

根據市警統計，在過去幾周內，涉入槍擊案的未成年被害者，就包括一名15歲、一名5歲，和一名12歲的青年及孩童。雖然統計數據表明，今年槍擊案有所減少，但紐約居民並沒有覺得比以前安全，黑幫招募青少年充當槍手的行為也有增無減。

市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)表示，今年因非法持有槍枝被捕者中，有11%是18歲以下的青少年，藉此希望藉由市府的暑期就業計畫，幫助那些可能落入黑幫陷阱的青少年暑期離開街頭，透過就業學習走入正途。

根據市警，截至5日，已有700名青少年報名該計畫，10日則將有另外300名青少年加入，該暑期就業計畫為期六周，參與的青少年由社區組織推薦。他們通過這個有償的工讀計畫，學習成為一名電工、機械師，甚至學習航空方面的技能。這個計畫還為那些有聽力障礙、視力下降或坐輪椅的人提供了特殊名額。

負責領導該計畫的市青少年與社區發展局(New York City Department of Youth and Community Development)局長霍華德(Keith Howard)表示，這個計畫要取得成效，讓那些流落街頭的青少年不加入黑幫，需要一些時間。市警總局則希望能在那些青少年拿起槍之前，將他們導入正途。