皇后區商會中文諮詢 無身分也可求助

金蘇珊(右)與市議員黃敏儀，自去年10月開始舉辦小商家一對一商業諮詢中文服務。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 商會(The Queens Chamber of Commerce)自去年聯合市議員黃敏儀舉辦小商家一對一商業諮詢中文服務後，已經幫助諸多華裔 商家，但有許多華人因身分等問題，不敢尋求協助，商會代表6日鼓勵，該服務無論移民身分，只要小商家有困難，就可上門求助。

皇后區商會業務支持專員金蘇珊(Susan King)表示，自2020年10月以來，皇后區商會和小商家資源網路(SBRN)為1萬2千多家企業提供免費服務，其中19%是亞裔 小商家，而37%是移民擁有；她表示，在全市五大區中，該商會幫助的商家占全市的28.5%，居首。

受到協助的商家中，約三成為餐飲行業，商會主要幫助小商家融資，例如申請補助金和低息貸款等，占36%；其次就是市場行銷和法律諮詢、罰單減免等。

不過金蘇珊也說，仍有很多華裔小商家不知道皇后區商會可提供各類幫助，「他們以為我們要偷取他們的資料」，為此該商會自去年10月起，也和黃敏儀辦公室合作舉辦一對一商業資訊服務，「這樣更容易取得人們的信任，且市議員辦公室有提供多種語言翻譯」。

黃敏儀對此表示，理解華人的不信任，樂於用她的辦公室為商會和民眾搭建橋梁；她說，將持續幫助華裔和亞裔小商家，「皇后區莫瑞丘(Murray Hill)以及法拉盛還是很多小商家，提供相應的幫助非常重要」。

金蘇珊表示，歡迎有需要協助的小商家到商會註冊，獲取各類補助金資訊，只需要將店名、地址、開店年份、店主名、店主性別、電話號碼、電郵地址發送到(516)266-2970，或電郵至[email protected]即可；她補充，要求提供性別，是因為有些補助金僅針對婦女企業。

她說，店主收到補助金資訊後，可自行填寫也可尋求商會的免費協助；金蘇珊強調，不論有無身分，只要有執照和報稅單，就可申請補助。

金蘇珊介紹，當下皇后區商會正開放100個免費建設網站一年的服務，有需要的小商家可透過她報名，先到先得。一對一商業諮詢中文服務舉辦時間，為每月的第一個與第三個周四上午11時到下午2時，需提前寄送電郵至[email protected]或致電(718)888-8747預約，地址為法拉盛38大道135-27號388室。