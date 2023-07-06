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阮昭雄、趙天麟台灣會館座談

記者高雲兒╱紐約報導
僑委會副委員長阮昭雄(左三)和民進黨立委趙天麟(左五)5日拜訪台灣會館。 (記者高雲兒╱攝影)
僑委會副委員長阮昭雄(左三)和民進黨立委趙天麟(左五)5日拜訪台灣會館。 (記者高雲兒╱攝影)

中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄和民進黨立委趙天麟，5日拜訪皇后區法拉盛台灣會館，二人表達對台灣會館的感謝，趙天麟表示願意接受兩岸的和平共處，但前提是「有原則」。

近期忙於2023台灣人夏令會的趙天麟表示，受邀在全美各地參與選會講座，並於當日在台灣會館再次陳述台灣的軍事、經濟及兩岸關係。

趙天麟說，台灣仍致力追求「人權自由民主」的普世價值，樂於見到兩岸和平共處，但前提是有原則與條件。

趙天麟曾多次拜訪中國大陸城市，也在民進黨學習多年，見證兩岸關係的發展和變化，對於雙方日益緊張的關係，他表示，台灣的自我防衛能力讓其「無所畏懼」。

台灣已有多架F16戰機，且在海軍方面的進步突出，今年9月，會有第一艘潛艇下水。此外近幾年在總統蔡英文的領導下，台灣在能源、軍事、經濟自主等方向上持續發展，台積電立足台灣、遍布全球，「全世界都成了台灣的工廠」。

前紐約中華公所主席、現任僑務委員蕭貴源表示，這是第一次和僑委會副委員長阮昭雄碰面，僑社將全力支持台灣。

台灣會館理事長蘇春槐、副理事長方秀蓉、駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩、紐約華僑文教中心主任陳永豐、民進黨美東黨部主委莊振輝等出席，近百台灣僑胞參會。

阮昭雄在會館致詞。 (記者高雲兒╱攝影)
阮昭雄在會館致詞。 (記者高雲兒╱攝影)
座談會來了接近百名台灣僑胞。 (記者高雲兒╱攝影)
座談會來了接近百名台灣僑胞。 (記者高雲兒╱攝影)
趙天麟在會館致詞。 (記者高雲兒╱攝影)
趙天麟在會館致詞。 (記者高雲兒╱攝影)
阮昭雄(右)和莊振輝(左)交談。 (記者高雲兒╱攝影)
阮昭雄(右)和莊振輝(左)交談。 (記者高雲兒╱攝影)

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