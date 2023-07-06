法拉盛綠色市集回歸 表演、藝展增色

法拉盛綠色市場於2016年起由「紐約種植」開辦，旨在方便社區民眾購買新鮮、營養的本地食材。(記者高雲兒╱攝影)

由大法拉盛 商會及非營利組織機構「紐約種植」(GrowNYC)共同帶來的法拉盛綠色市場(Flushing Greenmarket)，自5日起回歸，社區民眾在購買新鮮營養的本地食材同時，還可欣賞不同藝術家帶來的作品與演出。

法拉盛綠色市場於2016年起由「紐約種植」開辦，旨在方便社區民眾購買新鮮營養的本地食材，其中包括烘焙食品、雞蛋、蘋果酒、新鮮水果和大量蔬菜 等。

此次帶來新鮮瓜果蔬菜的是來自上州杜且斯郡(Dutchess County)的微風山果園(Breezy Hill Orchard)、Knoll Krest農場果園以及橙郡(Orange County)的R&G Produce。 R&G Produce工作人員表示，因為是售賣當季蔬菜，所以在不同的月份也會帶來各類蔬菜。

大法拉盛商會執行主任崔容準表示，法拉盛綠色市場在疫情期間也堅持開辦，保證食物安全及健康的同時，也旨在幫助辛苦掙扎的當地果農場主，使他們的產品可繞開中間商而直銷民眾。

華策會皇后區早期幼教中心前主任李陳翠芳(Lois Lee)表示，自己是綠色市場的超級擁躉，每年都來光顧，市集也有許多華人超市 沒有的蔬菜，此前教授營養學的她還說，蔬菜要應季，而且要五顏六色，「才代表營養全面」。

大法拉盛商會顧問委員會主席李芳(Alice Lee)表示，除了食物的健康還有文化的健康，因此將在每月和不同的藝術家帶來藝術作品展出，「吃的文化常常是藝術帶動的，吃完以後看展是很愜意的事情」。19日(周三)，藝術家郭家瑄以及朱品馨，將在市集打頭陣，展出自己的作品，郭家瑄的作品與遊民相關，朱品馨則會帶來卡通人物雕塑，供小朋友玩耍。

崔容準也希望借此向當地的孩子宣傳多元文化，屆時還將有木偶戲和音樂表演等。