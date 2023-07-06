熱浪席捲紐約 華埠街道冷清

平日聚集大量老人的哥倫布公園在高溫熱浪中變得人煙稀少。(記者許君達╱攝影)

今年7月3日全球平均氣溫突破19世紀以來新高，世界各地都被高溫 熱浪席捲，紐約也接連幾天高溫高濕，在國慶假期的一輪降雨後，紐約空氣濕度在5日略有減小，天氣轉晴，但溫度則比國慶期間更高。天氣預報顯示，曼哈頓 5日的最高氣溫達到華氏92度(攝氏約33度)，而在陽光照射下，體感溫度則逼近華氏100度。

華埠 所在的曼哈頓下城地區缺乏植被覆蓋，高密度的「水泥森林」又加劇了熱量逆輻射，使街道更加酷熱難耐。5日高溫酷熱、又是工作日，華埠比往常更加冷清，人們盡量待在室內。

當天為了生意，不得不在街上逗留的假貨商販明顯比平時少，有些商販坐在隨身攜帶的折疊椅上，疲憊地舉著貨品圖樣、機械地招呼往來行人，有的商販則躲在建築物陰影中，大口啃著棒冰。

華埠商業改進區(Chinatown BID)在堅尼路(Canal St.)旁信息亭開設的社區閱讀及免費送書活動，每逢周三和周四下午開放。往常，工作人員都會在信息亭外的空地上擺上桌椅，將書籍陳列在桌上迎客，但5日下午，雖然活動繼續展開，但值班人員因為天氣太熱，不得不躲在信息亭內吹冷氣。

工作人員表示，社區居民對於閱讀和贈書活動的參與度還不錯，當日那麼熱的天氣，依然有人前來尋書，但都是拿了就走，沒有人會願意冒著酷暑坐在外面讀書。

熱浪對於大量住在華埠的老年人的影響更大。往常總是坐滿了老人的哥倫布公園(Columbus Park)內，5日下午人煙稀少，僅有的一些老人也都聚集在有樹蔭遮蔽的公共座椅上，而其他無遮無擋的地方幾乎完全無人。

華策會人瑞中心主任伍寶玲表示，中心近幾日接待的老人多數都是趕在中午日照變得強烈之前就到，一直待到下午溫度開始下降後再走。