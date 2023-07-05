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加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

布碌崙酒樓生意火 超市肉類熱銷

記者胡聲橋／紐約報導
國慶假日8大道超市人頭攢動，各類商品，尤其是肉類銷售很旺。(記者胡聲橋／攝影)
國慶假日8大道超市人頭攢動，各類商品，尤其是肉類銷售很旺。(記者胡聲橋／攝影)

國慶日假期民眾得以趁此機會探親訪友，隨著新冠疫情的結束，各種限制和顧慮也都被拋諸腦後，民眾開始恢復正常日子，盡情享受生活。在布碌崙(布魯克林)，酒樓的生意開始轉旺，有業者表示生意比去年成長兩成，而超市的各類食品銷售也穩中有升，其中肉類賣得非常火爆。

翠園酒家位於8大道交65街處，負責人古平介紹說，今年國慶假日，店裡的生意很火爆。外州的親朋好友趁著國慶到紐約探訪，在外地上學的孩子也紛紛回家，店裡客流不斷。

據她估計，和去年國慶假期相比，今年的生意要好兩成。古平還說，該店在今年國慶日還接了幾個婚宴；「一般這個月份結婚人的很少，很特別」，不過她認為，可能是疫情期間積壓的需求造成的。

同樣位於8大道的新鳳凰城海鮮大酒樓總經理伍冠明說，從上周就開始的整個國慶日假期，店裡的生意都很好。最近一段時間，尤其是飲茶的生意出現明顯增加，晚宴也安排得很滿；他表示，假日期間「真有點應接不暇的感覺」。

煌嘉囍宴是一家位於班森賀的海鮮酒樓。該酒樓的前台主管妙燕介紹，國慶假日期間，她店裡中午的飲茶很紅火，從上午11時多就開始有人排隊等位，一直排隊到下午1時多。

除了到酒樓聚餐，也有不少家庭喜歡戶外燒烤，與親朋好友在一起吃肉、喝酒，玩樂聊天，當天在戴克海灘公園(Dyker Beach Park)，只見一片煙霧繚繞，有民眾表示，遠看還以為公園裡著火，細看才發現許多家庭在公園裡舉辦燒烤聚會，也形成一道特殊的風景。

美國國慶日吃燒烤的習慣，也帶動了華人超市的肉類銷售。據8大道飛龍超市的收銀主管介紹，從幾天前開始，店裡的各種肉類都銷售得很旺，比平時的銷售量要高不少。但就4日而言，各類食品的銷售反而比較平穩，沒有很大的波動。

8大道 疫情 華人超市

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