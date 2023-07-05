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花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

高溫驟雨 打亂曼哈頓遊興

記者許君達／紐約報導
國慶節當日，華埠的遊客數量並不像平常的假日那樣多。(記者許君達／攝影)
國慶節當日，華埠的遊客數量並不像平常的假日那樣多。(記者許君達／攝影)

今年的國慶日紐約天氣高溫高濕，還不時夾雜雷暴和陣雨，在節假日往年都會有大批觀光客人潮的曼哈頓華埠，4日的生意反而不如好天氣時的周末假日，但業者表示，此現象符合預期。

國慶當日的上午和中午，往常熙來攘往、人車混雜的華埠略顯清靜，直到下午天氣轉晴後，客流才開始有所增加。在勿街(Mott St.)上，平常節假日都會大排長龍的老字號「和合」餐館，在午餐時段都沒有人排隊。

一位員工介紹，假日期間，華埠附近的政府機構不上班，沒有什麼工作午餐的訂單，基本只有為遊客服務。而一般來說，國慶節當日，美國很多商家都不營業，人們也更願意留在家中聚會歡慶，而不像平時的周末假日一樣有著強烈的出遊願望，這是一種長期以來潛移默化形成的習俗。

披露街(Pell St.)的「美麗華」餐廳，當日也並未像往常的假日一樣客流爆滿，員工的解釋與「和合」相差無幾，他表示，美國人在這一天似乎更願意在自家後院燒烤，而不是來曼哈頓湊熱鬧。

不過，除了國慶當日外，整個假期間，華埠的遊客生意並不差。位於勿街上的一家筷子主題工藝品店的員工透露，國慶日前幾天，遊人如織，店內客流量很大。

另外炎熱的天氣也讓觀光客在華埠逛街時，忍不住找地方坐下吹吹空調、補充水分。位於宰也街(Doyer St.)的Artbean咖啡館，日常都只有一名或兩名員工值班，國慶期間，四名員工把後台操作區擠得滿滿當當，都停不下手中的工作。

4日當日紐約部分地區下了驟雨，對業者也帶來影響。宰也街上的網紅店「南華茶室」和「麻布冰室」外，常有很多人排隊等位，驟雨一來，人們就只能分散躲在街上為數不多的幾個遮陽傘下面，而店內用餐結束的客人通常也會多坐些時候，等雨停了再離開，這使排隊時間變得更長。

在下午的一輪降雨轉小後，專門趁假日從上城趕過來的華人李小姐耐心耗盡，與友人商量後，決定打道回府。她表示有些失望，排了一個多小時隊，什麼都沒吃到，還差點被澆成落湯雞。

雖然遊客來得不多，不過華埠本地居民的生活並未被國慶打亂節奏。披露街上的「喜運來大酒樓」在午餐時段座無虛席，顧客多以家庭為單位，來到酒樓飲茶吃點心。與「喜運來」相距不遠的「美心茶餐廳」也是本地居民經常光顧的食店，下午時分，「美心」店內也是一幅熙熙攘攘的忙碌景象，一點也不冷清。

高溫與雷陣雨交替的天氣對華埠的遊客生意產生了一些影響。(記者許君達／攝影)
高溫與雷陣雨交替的天氣對華埠的遊客生意產生了一些影響。(記者許君達／攝影)

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