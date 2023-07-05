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花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

國慶日假期 法拉盛人氣旺

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛華人餐廳人流火爆。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛華人餐廳人流火爆。(記者鄭怡嫣／攝影)

國慶日假期，許多民眾也紛紛走上街頭，在紐約華社用餐或是採買食材過節，皇后區法拉盛4日街頭及餐廳均人流火爆，華人民眾也表示，物價比起去年跌了不少，更能實現「燒烤自由」。

4日在早晨陣雨後，天氣回歸明媚晴朗，正午氣溫達到80多度，空氣質量指數(AQI)也較之好轉，處於「中等」水平(moderate)，意味空氣質量相對良好，僅對敏感群體仍具輕微影響，在法拉盛街頭，人流如織，餐廳也火爆，甚至還有食客等上逾一小時，才拿到位子。

根據法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧，國慶日假期與其他小長假相似，為法拉盛當地帶來更多人氣，不少華人攜家帶眷，孩童也為茶飲店帶來額外人流，民眾的消費主力仍集中在餐飲店，而若周邊花旗球場舉辦煙火大會，還會在夏季為法拉盛帶來更多的外族裔的人潮。

在當地君豪大酒店，民眾從營業起就開始排隊，執行總監張曉櫻當日也親自上陣，她說，今天生意格外好，下午1時30分，仍有民眾排隊用餐，「最近的客流量已恢復到疫情前」；此外，餐廳也在近來推出芒果蝦、火龍果牛仔粒等夏季時令菜，吸引更多顧客。

新木蘭大酒店的經理劉Victor也說，當日人流比平常多了三成，70多桌位子全部坐滿，不少打工業者從外州回來，闔家團聚出來飲茶，等著晚上看煙火，點心、炒菜、海鮮，都備受歡迎。

當日在各大華人超市，也有不少民眾挑選烤肉或是消暑的水果，而根據業者介紹，肉類銷量每年都會在國慶假期間提高幾成，外族裔以紅肉和蕃薯為主，華人則花樣繁多，除紅肉外，雞中翅、金針菇、玉米、茄子等也是「架上客」。

在超市買了烤肉、烤串、泡麵等的陳先生表示，去年通膨壓力巨大，就算是過節他也不捨得買肉，今年物價降低，老百姓能買的東西也多，華人超市特大白雞蛋由去年一打八元降到了1.39元，生蠔也有1.5元一隻的最低價，五包泡麵也只要4元。

在華人超市，不少民眾挑選採買肉類產品。(記者鄭怡嫣／攝影)
在華人超市，不少民眾挑選採買肉類產品。(記者鄭怡嫣／攝影)
在華人超市，不少民眾挑選夏季消暑水果。(記者鄭怡嫣／攝影)
在華人超市，不少民眾挑選夏季消暑水果。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛華人餐廳人流火爆。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛華人餐廳人流火爆。(記者鄭怡嫣／攝影)

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