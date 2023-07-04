法拉盛成人心理健康培訓 華人踴躍參加

紐約市衛生局、亞美醫師協會、第一保健近日在法拉盛舉辦免費成人心理健康急救培訓課程。(記者高雲兒／攝影)

紐約市衛生局、亞美醫師協會、第一保健近日在法拉盛 舉辦免費成人心理健康 急救培訓課程，華裔民眾踴躍參加，第一次課程爆滿；接受八小時的課程後，參與者就可獲得美國心理健康協會的證書；主辦方希望更多華人 可以參與這樣的課程，察覺自身和身邊人的心理健康問題。

第一次課程於6月29日舉行，亞美醫師協會醫療總監伍賢漢表示，疫情放大了人們的心理問題，「當每個人都被孤立開來時，抑鬱和焦慮情緒更加強烈」。他表示，心理健康急救培訓課程只是讓人們正視到問題的存在，「只有承認心理上出現了問題，才可以進行下一步的治療」，而踏出這一步是難上加難，又至關重要。

第一保健市場發展協調副總裁王惠嶽表示，相比前兩年的報名速度，此次課程大概花了不到半天就報滿席位，「而且之前報名的人們都害怕被人知道，而現在可以大大方方地和朋友互相轉達」。他稱，這就是華人對心理問題逐步正視的表現，「不只是身體有不舒服要看醫生，心理不舒服也是一樣的」。

據了解，培訓班自2018年開辦以來，已有6000人參與培訓，課程均用國語授課，課後可獲美國心理健康協會證書。主辦方本月13日還將展開青少年心理健康急救培訓課程，亞美醫師協會外展部經理黃雪莉稱，近期亞裔青少年尋短見的事件頻頻發生，其中很多人幼時與父母分離，從小在中國長大，驟然來美，語言環境文化的衝擊容易誘發心理問題，而如何發現這些端倪又如何與他們進行初步溝通，就是該課程的目的。