華裔家長設組織 助自閉兒就業

「啟航就緒」的家長孩子參加線下聚會，相互交流溝通。(取自「啟航就緒」網站)

為了幫助14歲及以上自閉症華人孩子自立，增進家長相互溝通的機會，兩名紐約華裔自閉症孩子家長此前成立非盈利組織「啟航就緒」(Project READY)。該組織自2022年正式成立以來，已經發展到100多名會員，他們多次組織自閉症孩子和家長網下聚會，還安排自閉症孩子參加培訓、實習，幫助他們就業 。

在曼哈頓工作的林紅雨和皇后區居民馮斌家中都有患有自閉症的孩子。他們意識到，雖然自閉症孩子從五歲起就可以進入紐約的特殊學校就讀，為家長減輕了不少負擔，但隨著這些孩子逐漸長大，如何自立的問題愈來愈突出，也愈來愈讓家長擔心。林紅雨和馮斌為此決定成立「啟航就緒」。

林紅雨介紹說，除了線上交流，從去年底以來，「啟航就緒」分別於12月、2月、3月、5月舉行了四次線下聚會。聚會上，一百多個孩子和家長分成三四組，分別有人帶著一起遊玩。家長們相互交流培養自閉症孩子的甘苦，孩子們也通過這些活動相互認識，交朋友。林紅雨說，交流是人的天性，自閉症孩子也不例外。林紅雨自己喜歡戶外活動，她也帶著這些孩子和家長一起玩。她認為，保持健康的身心有助於孩子融入社會，最終自立。

「啟航就緒」還組織自閉症孩子去教堂做義工，去街頭分發食物，清掃公園，打掃衛生。通過這些簡單的社會工作，讓這些自閉症孩子接觸社會、獲得初步工作經驗。林紅雨說，她非常希望這些孩子以後能自立，但家長必須幫助孩子提前做好準備。

「啟航就緒」中年齡最大的自閉症患者年近30歲，有許多孩子都希望找一份適合的自己工作。「啟航就緒」匯總和介紹實習的機會，還幫助家長交流在幫孩子掌握工作技能、順利做工方面的經驗。「啟航就緒」兩年前認識了亞馬遜 公司一位負責殘障員工的經理，經他介紹，有幾名孩子先後獲得了亞馬遜的實習機會。