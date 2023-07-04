下東城東河畔華人屢遭辱 報警無門

有華埠居民反映，曼哈頓下東城附近的東河岸邊經常發生外族裔青少年專門針對華人進行欺凌和侮辱的事件。(記者許君達／攝影)

近日，有曼哈頓華埠 的居民在市警五分局的警民會上反映，曼哈頓下東城(Lower East Side)附近的東河岸邊有外族裔青少年專門針對華人 進行欺凌和侮辱行為，且其已有年、並非個案。然而，當受害人報警時，卻總因種種溝通不暢與機制性的低效，而使問題得不到解決；五分局局長陳韜建議，若民眾擔憂撥打報警電話語言不通，應盡快前往分局報案。

福州籍華人葉先生表示，在6月底時，他的幾名老鄉在靠近曼哈頓17號碼頭(Pier 17)的東河岸邊綠道(East River Greenway)活動時，遭遇數名外族裔惡少襲擊。他們騎單車經過受害人身邊時，先用帶有挑釁和侮辱性的方式觸摸受害華人的頭部，然後再調轉車頭，蹬起車加速衝向受害人，下重手擊打他們的頭部，隨後騎車逃之夭夭。

葉先生說，根據幾名受害人的描述，他認為這一夥惡少應該與此前長時間欺凌他的少年為同一批人。這夥人包括五至六名少年，有男有女，大約15至16歲，他們從四五年前起就常常騷擾和捉弄喜歡在東河邊釣魚的葉先生。他們有時會騎車到他用於存放漁獲的水缸面前，使用雜耍技巧連車帶人跳躍過缸，有時則直接將他的魚缸扔進河裡。

葉先生發現，這群人襲擊的目的不是劫財，而是單純以捉弄和羞辱受害人為樂，而他們的目標似乎也只有年長且身材瘦弱的華人，不針對白人、西語裔庇護客甚至遊民。他曾試圖追逐過這群惡少，發現他們的單車存放在河邊的史密斯政府樓(Alfred E. Smith Houses)社區中，猜測他們應該居住於此。

在警民會上，五分局局長陳韜表示，由於受害人沒有報案，所以警方目前也無能為力。此外，華埠所鄰近的東河岸邊走廊分屬一、五、七三個分局管轄，五分局所轄段落較短，如果肇事者騎單車逃竄，單獨一個分局的警力很難實施有效抓捕。

葉先生表示，他在此地遭受各種各樣的欺凌已經有超過20年的歷史，最初欺負他的青少年現在甚至早已長成了中年。他曾在十多年前兩次試圖撥打911報警，但由於不通英語，911服務中心每次等待轉接中文翻譯的過程就很漫長，還經常難以接通；接通後，對方機械性地詢問事發地址以及各種細節，使他不得不來回奔波，查看附近的道路名稱或門牌號碼，即使是中文對話也感到溝通極為不暢。

而最後，警方會詢問案件是否有涉及人員傷亡或兇器使用，如果都沒有，則費盡千辛萬苦打通的報警電話很可能就此石沉大海，再無回音。有過這兩次不愉快的經歷後，葉先生不再信任通過911報警的渠道，轉而開始組織漁友結夥前往河邊，使用魚竿和魚刀等器物威嚇不懷好意者。

陳韜建議，華人如遇911報警低效的問題，可直接前往分局報案，並尋求值班的華人警官幫助。然而，葉先生表示，他認識的很多華人遇事後不太願意前往警局求助，因為一系列的登記和筆錄流程非常冗長，很多人因工作所迫，無法抽出如此漫長的時間完成報案流程。而且，立案後，警方會頻繁與報案人聯絡，讓人不勝其擾。而同時，多數案件又很難收穫令人滿意的結果，造成「報案成本比犯罪成本還大」的情況。

民主黨65D區領袖于金山說，他正在嘗試與市警一分局和七分局取得溝通，爭取組織三個分局的領導共同商討在河岸地區協調執法的問題。而對於報警無門的情況，他表示比較為難，現在並沒有很理想的解決方案。

華埠及下東城地區的市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室表示，遇到這樣的情況，根據事件的嚴重性，通常會有不同的方案。如果襲擊行為產生了肢體接觸、且具有種族色彩，則有必要聯絡市警局專門處理仇恨犯罪的小組尋求幫助。如果事情尚未上升到如此嚴重的程度、只是不良少年的魯莽行為，則有可能通過政府樓的租客協會找到他們的家長，從予以家庭教育和社區疏導。