下東城東河畔華人屢遭辱 報警無門
近日，有曼哈頓華埠的居民在市警五分局的警民會上反映，曼哈頓下東城(Lower East Side)附近的東河岸邊有外族裔青少年專門針對華人進行欺凌和侮辱行為，且其已有年、並非個案。然而，當受害人報警時，卻總因種種溝通不暢與機制性的低效，而使問題得不到解決；五分局局長陳韜建議，若民眾擔憂撥打報警電話語言不通，應盡快前往分局報案。
福州籍華人葉先生表示，在6月底時，他的幾名老鄉在靠近曼哈頓17號碼頭(Pier 17)的東河岸邊綠道(East River Greenway)活動時，遭遇數名外族裔惡少襲擊。他們騎單車經過受害人身邊時，先用帶有挑釁和侮辱性的方式觸摸受害華人的頭部，然後再調轉車頭，蹬起車加速衝向受害人，下重手擊打他們的頭部，隨後騎車逃之夭夭。
葉先生說，根據幾名受害人的描述，他認為這一夥惡少應該與此前長時間欺凌他的少年為同一批人。這夥人包括五至六名少年，有男有女，大約15至16歲，他們從四五年前起就常常騷擾和捉弄喜歡在東河邊釣魚的葉先生。他們有時會騎車到他用於存放漁獲的水缸面前，使用雜耍技巧連車帶人跳躍過缸，有時則直接將他的魚缸扔進河裡。
葉先生發現，這群人襲擊的目的不是劫財，而是單純以捉弄和羞辱受害人為樂，而他們的目標似乎也只有年長且身材瘦弱的華人，不針對白人、西語裔庇護客甚至遊民。他曾試圖追逐過這群惡少，發現他們的單車存放在河邊的史密斯政府樓(Alfred E. Smith Houses)社區中，猜測他們應該居住於此。
在警民會上，五分局局長陳韜表示，由於受害人沒有報案，所以警方目前也無能為力。此外，華埠所鄰近的東河岸邊走廊分屬一、五、七三個分局管轄，五分局所轄段落較短，如果肇事者騎單車逃竄，單獨一個分局的警力很難實施有效抓捕。
葉先生表示，他在此地遭受各種各樣的欺凌已經有超過20年的歷史，最初欺負他的青少年現在甚至早已長成了中年。他曾在十多年前兩次試圖撥打911報警，但由於不通英語，911服務中心每次等待轉接中文翻譯的過程就很漫長，還經常難以接通；接通後，對方機械性地詢問事發地址以及各種細節，使他不得不來回奔波，查看附近的道路名稱或門牌號碼，即使是中文對話也感到溝通極為不暢。
而最後，警方會詢問案件是否有涉及人員傷亡或兇器使用，如果都沒有，則費盡千辛萬苦打通的報警電話很可能就此石沉大海，再無回音。有過這兩次不愉快的經歷後，葉先生不再信任通過911報警的渠道，轉而開始組織漁友結夥前往河邊，使用魚竿和魚刀等器物威嚇不懷好意者。
陳韜建議，華人如遇911報警低效的問題，可直接前往分局報案，並尋求值班的華人警官幫助。然而，葉先生表示，他認識的很多華人遇事後不太願意前往警局求助，因為一系列的登記和筆錄流程非常冗長，很多人因工作所迫，無法抽出如此漫長的時間完成報案流程。而且，立案後，警方會頻繁與報案人聯絡，讓人不勝其擾。而同時，多數案件又很難收穫令人滿意的結果，造成「報案成本比犯罪成本還大」的情況。
民主黨65D區領袖于金山說，他正在嘗試與市警一分局和七分局取得溝通，爭取組織三個分局的領導共同商討在河岸地區協調執法的問題。而對於報警無門的情況，他表示比較為難，現在並沒有很理想的解決方案。
華埠及下東城地區的市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室表示，遇到這樣的情況，根據事件的嚴重性，通常會有不同的方案。如果襲擊行為產生了肢體接觸、且具有種族色彩，則有必要聯絡市警局專門處理仇恨犯罪的小組尋求幫助。如果事情尚未上升到如此嚴重的程度、只是不良少年的魯莽行為，則有可能通過政府樓的租客協會找到他們的家長，從予以家庭教育和社區疏導。
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